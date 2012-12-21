48 هزار نفر از مراکز فنی و حرفه ای کرمان بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابراهیمی نژاد مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعلام این خبر افزود: طی هفته گذشته طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان کرمان انجام شد که بیش از 4832 نفر از این مراکز بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدیدها اقشار مختلف جامعه شامل فرمانداران، ائمه جمعه، مسئولین شهری و استانی، دانشجویان، دانش آموزان، صنایع و..طی بازدید از مراکز مهارت اموزی سطح استان با روند فعالیت ها آشنا شدند.

ابراهیمی نژاد تلاش برای پوشش همه شهرستان ها و مناطق محروم استان با آموزش های فنی و حرفه ای را یادآور شد و همکاری بین بخشی مسئولین استان و کشور را در این جهت خواستار شد.

استاد مدیریت دانشگاه کرمان با اشاره به لزوم اطلاع رسانی گسترده در مورد اهمیت مهارت آموزی در ایجاد اشتغال پایدار، آموزش های فنی و حرفه ای را از بهترین راهکارها برای مقابله با تحریم دشمنان نظام و نیز مهار بیکاری ذکر کرد.

ثبت نام اینترنتی هفتمین دوره آزمون های سراسری سنجش مهارت

ثبت نام متقاضیان آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان و صنایع دستی، فرش و نان و غله و... به صورت اینترنتی و هماهنگ کشوری از ساعت 8 مورخ 28 آذر ماه آغاز شده و تاساعت 24 مورخ 4 دی ماه سال جاری ادامه دارد.



ابراهیمی نژاد با اعلام این خبر گفت: آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان، صنایع دستی، فرش و نان و غله و... ) در تاریخ 28 دی ماه سال جاری و هفتمین آزمون سراسری سنجش مهارت پایان دوره کارآموزان مراکز دولتی و آزاد آموزش فنی و حرفه ای روز 29 دی ماه سال جاری برگزار می شود.



وی گفت: داوطلبان پس از دریافت کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی برای آزمون های بخش های صنعت ساختمان،تفاهم نامه ها( صنایع دستی، فرش و نان و غله و... ) ثبت نام نمایند.



وی گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بخش های صنعت ساختمان،تفاهم نامه ها( صنایع دستی، فرش و نان و غله و...)بایستی پس از ثبت نام در آزمون با مراجعه به سامانهhttp://advari.irantvto.ir با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده، و یا با درج مشخصات فردی، کارت ورود به جلسه خود را با دریافت نمایند.



آموزش بهینه سازی پخت نان و افتتاح دوره شهروند الکترونیک در فنی و حرفه ای راور



بر اساس توافقات انجام گرفته تا پایان سال جاری دو دوره دیگر مهارتی این رشته نیز اجرا خواهد شد.

29 نفر از نانوایان این شهرستان طی چهار روز بصورت دو شیفت صبح و عصر آموزش دیدند.

در این دوره آموزشی که توسط این مرکز و با حضور انوری مدرس سازمان غله انجام شد شرکت کنندگان با اصول بهیه سازی پخن نان آشنا شدند و پس از برگزاری آزمون های تئوری و عملی به قبول شدگان تاییدیه معتبر اعطا خواهد شد.