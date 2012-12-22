  1. حوزه و دانشگاه
۲ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۵

طبیب زاده در گفتگو با مهر:

هیأت رئیسه کمیته تفحص از دانشگاه آزاد فردا انتخاب می‌شود

هیأت رئیسه کمیته تفحص از دانشگاه آزاد فردا انتخاب می‌شود

عضو کمیته تفحص از دانشگاه آزاد اعلام کرد که فردا اعضای هیأت رئیسه این کمیته پیش از برگزاری جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، انتخاب می شوند.

زهره طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: پس از انتخاب اعضای هیأت رئیسه، یک تیم کارشناسی باید در اختیار این کمیته گذاشته شود و پس از آن دفتری در دانشگاه آزاد برای کمیته تحقیق و تفحص همچنین کارشناسان معین شده برای آن، در نظر گرفته می شود.

وی گفت: پس از تقسیم کار، کارشناسان مباحث و موضوعات تخصصی انتخاب شده از سوی اعضای کمیته تفحص را آغاز می کنند و اعضای کمیته هم بر اقدامات کارشناسان نظارت می کنند.

به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، دانشگاه آزاد در این مدت موظف است اسناد و مدارک خواسته شده را در اختیار کارشناسان کمیته تفحص قرار دهد.

کد مطلب 1771926

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