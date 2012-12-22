زهره طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: پس از انتخاب اعضای هیأت رئیسه، یک تیم کارشناسی باید در اختیار این کمیته گذاشته شود و پس از آن دفتری در دانشگاه آزاد برای کمیته تحقیق و تفحص همچنین کارشناسان معین شده برای آن، در نظر گرفته می شود.

وی گفت: پس از تقسیم کار، کارشناسان مباحث و موضوعات تخصصی انتخاب شده از سوی اعضای کمیته تفحص را آغاز می کنند و اعضای کمیته هم بر اقدامات کارشناسان نظارت می کنند.

به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، دانشگاه آزاد در این مدت موظف است اسناد و مدارک خواسته شده را در اختیار کارشناسان کمیته تفحص قرار دهد.