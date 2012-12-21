آزمون ارتقاء کمربند تکواندو بانوان در بجنورد برگزار شد

مهدی آریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر جمعه آزمون ارتقاء کمربند کشوری در رده‌های کمربند قرمز تا کمربند مشکی دان دو در بخش بانوان که از صبح امروز در محل سالن آزادی بجنورد آغاز شده بود با اعلام نتایج و معرفی کمربندهای جدید تکواندوکاران خراسان شمالی به پایان رسید.

وی با بیان اینکه این آزمون در سه رده ارتقاء کمربند آبی به قرمز، کمربند قرمز به مشکی دان یک و کمربند مشکی دان یک به دان دو برگزار شد، افزود: در مجموع 48 تکواندوکار خانم برای ارتقاء کمربند خود در این آزمون شرکت کرده بودند که از این تعداد 22 نفر برای ارتقاء کمربند آبی به قرمز، 23 نفر برای ارتقاء کمربند قرمز به مشکی دان یک و سه نفر نیز برای ارتقاء کمربند مشکی دان یک به دان دو در آزمون شرکت کردند.

به گفته آریان در پایان آزمون عملی در رده نخست 20 تکواندوکار موفق به ارتقاء کمربند قرمز خود به آبی شدند، در بخش دوم 21 نفر موفق به دریافت کمربند مشکی دان یک شدند و در بخش سوم نیز هر سه سه نفر شرکت کننده کمربند مشکی دان دو دریافت کردند.

وی با بیان اینکه این آزمون با نظارت نماینده فدراسیون تکواندو ایران برگزار شد، اظهار داشت: در این دوره ناظر فدارسیون، میترا برک پو، دارنده کمربند مشکی دان پنج فدراسیون و مربی بین المللی تکواندو بود و فاطمه شعبانی و محبوبه طهرانیان از مربیان و تکواندوکاران دارنده دان چهار خراسان شمالی نیز برگزاری و داوری آزمون عملی را بر عهده داشتند.

این مسئول همچنین از برگزاری دوره ارتقاء کمربند تکواندو در رده های کمربند قرمز تا مشکی دان دو در بخش آقایان نیز خبر داد و افزود: این دوره اواخر دی ماه سال جاری به میزبانی بجنورد برگزار خواهد شد.

ارتقاء کمربند در رشته تکواندو

تکواندو در سطوح پایه و مبتدی دارای چهارکمربند سفید، زرد، سبز و آبی است، به گونه‌ای که ورزشکاران در بدو ورود به این رشته همانند سایر رشته‌های رزمی دارای کمربند سفید خواهند بود و با گذشت هر سه ماه، با نظر مربی آموزش دهنده به ترتیب کمربندهای زرد، سبز و آبی را کسب می‌کنند.

بنا بر مقررات فدراسیون تکواندو ارتقاء کمربندهای این رشته تا کمربند آبی به صورت باشگاهی و توسط مربی مربوطه انجام می‌شود اما دریافت کمربندهای قرمز تا کمربند مشکی دان دو در مراکز استان‌ها و با نظارت نماینده فدراسیون صورت می‌گیرد.

آزمون دریافت کمربندهای مشکی دان سه و چهار به صورت کشوری و متمرکز در مراکز استان‌ها انجام می‌شود و در طول سال، سه یا چهار مرکز استان میزبان تکواندوکارانی از سراسر کشور برای دریافت این کمربندها خواهند بود.

دریافت کمربندهای مشکی دان پنج و شش اختصاصا در تهران برگزار می‌شود و آزمون دریافت کمربندهای بالاتر از مشکی دان شش یعنی کمربند مشکی دان هفت تا دان 10 نیز، تنها با تصمیم فدراسیون جهانی تکواندو (WTF) و به صورت بین المللی برگزار می‌شود.