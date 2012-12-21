آزمون ارتقاء کمربند تکواندو بانوان در بجنورد برگزار شد

مهدی آریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر جمعه آزمون ارتقاء کمربند کشوری در ردههای کمربند قرمز تا کمربند مشکی دان دو در بخش بانوان که از صبح امروز در محل سالن آزادی بجنورد آغاز شده بود با اعلام نتایج و معرفی کمربندهای جدید تکواندوکاران خراسان شمالی به پایان رسید.
وی با بیان اینکه این آزمون در سه رده ارتقاء کمربند آبی به قرمز، کمربند قرمز به مشکی دان یک و کمربند مشکی دان یک به دان دو برگزار شد، افزود: در مجموع 48 تکواندوکار خانم برای ارتقاء کمربند خود در این آزمون شرکت کرده بودند که از این تعداد 22 نفر برای ارتقاء کمربند آبی به قرمز، 23 نفر برای ارتقاء کمربند قرمز به مشکی دان یک و سه نفر نیز برای ارتقاء کمربند مشکی دان یک به دان دو در آزمون شرکت کردند.
به گفته آریان در پایان آزمون عملی در رده نخست 20 تکواندوکار موفق به ارتقاء کمربند قرمز خود به آبی شدند، در بخش دوم 21 نفر موفق به دریافت کمربند مشکی دان یک شدند و در بخش سوم نیز هر سه سه نفر شرکت کننده کمربند مشکی دان دو دریافت کردند.
وی با بیان اینکه این آزمون با نظارت نماینده فدراسیون تکواندو ایران برگزار شد، اظهار داشت: در این دوره ناظر فدارسیون، میترا برک پو، دارنده کمربند مشکی دان پنج فدراسیون و مربی بین المللی تکواندو بود و فاطمه شعبانی و محبوبه طهرانیان از مربیان و تکواندوکاران دارنده دان چهار خراسان شمالی نیز برگزاری و داوری آزمون عملی را بر عهده داشتند.
این مسئول همچنین از برگزاری دوره ارتقاء کمربند تکواندو در رده های کمربند قرمز تا مشکی دان دو در بخش آقایان نیز خبر داد و افزود: این دوره اواخر دی ماه سال جاری به میزبانی بجنورد برگزار خواهد شد.
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