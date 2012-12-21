چابکسوار خراسان شمالی نایب قهرمان کورس پاییزه اسبدوانی گلستان شد

رحیم فهیمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته هفتم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان که با شرکت چابکسواران کشوری با 73 راس اسب ورزشی در هفت دور و در محل مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار شد، چابکسوار خراسان شمالی موفق شد در دور دوم این رقابت ها که مخصوص اسب های ترکمن بزرگسال بود، در رده دوم قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این دور یوسف دهش با اسب سزار با مالکیت عاشور یزدانی از خراسان شمالی موفق شد پس از اسب سپندا با چابکسواری یاسر جرجانی در رده دوم قرار گیرد.

فهیمان اضافه کرد: در هفته هفتم رقابت ها در پایان مسابقه24 میلیون و 640 هزار تومان بین چابکسواران و مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه توزیع شد.

وی تصریح کرد: همچنین در هفته هشتم این مسابقات که عصر جمعه با رقابت 68 راس اسب ورزشی در هفت دور هزار متری برگزار شد، اسب آی تکین با مالکیت حسین میثمی از خراسان شمالی با چابکسواری ابوطالب چاری زاده به مقام قهرمانی کورس اول دست یافت.

به گفته فهیمان در پایان هفته هشتم نیز 263 میلیون و 200 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و چابکسواران اسبهای برتر توزیع شد.