"نقل سرخ" در پلاتو اداره کل ارشاد البرز روایت می شود

ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: اجرای نمایش نقل سرخ از 29 آذر ماه در محل پلاتوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز آغاز شده است و تا سوم دی ماه نیز ادامه دارد.

وی درباره عوامل این نمایش نیز افزود: "آرش عباسی" نویسنده و "علیرضا داننده" کارگردانی این نمایش را عهده دارند.

شریفی گفت: این نمایش تا سوم دی ماه هرشب ساعت 19 اجرا دارد.

علاقمندان می توانند نمایش" نقل سرخ" را در پلاتو اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز که در کرج، آزادگان، خیابان شهید مطهری، نبش شاهد 2، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز واقع است؛ به تماشا بنشینند.