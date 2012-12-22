۲ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۸

تا 3دی ماه؛

"نقل سرخ" در پلاتو اداره کل ارشاد البرز روایت می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز از اجرای نمایش "نقل سرخ" تا سوم دی ماه در پلاتوی اداره کل ارشاد البرز خبر داد.

ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: اجرای نمایش نقل سرخ  از 29 آذر ماه در محل پلاتوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز آغاز شده است و تا  سوم دی ماه نیز ادامه دارد.

وی درباره عوامل این نمایش نیز افزود: "آرش عباسی" نویسنده  و "علیرضا داننده" کارگردانی این نمایش را عهده دارند.

شریفی گفت: این نمایش تا سوم دی ماه هرشب ساعت 19 اجرا دارد.

علاقمندان  می توانند نمایش" نقل سرخ" را در پلاتو اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز که در کرج، آزادگان، خیابان شهید مطهری، نبش شاهد 2، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز واقع است؛ به تماشا بنشینند.

