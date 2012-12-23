پژوهش اولویت اصلی در سند تحول بنیادی آموزش و پرورش است

امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر پژوهش و تحقیق را بهترین راه برای تصمیم گیری درست و ریشه یابی مسائل و مشکلات و رسیدن به موفقیت یاد کرد و افزود: در این راستا باید به امر پژوهش توجه جدی شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با اجرای پروژه ها توسط پژوهشگران کشور هیچ گونه وابستگی علمی به کشورهای غربیوجود ندارد و روز به روز کشور از نظر علمی غنی تر می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حال حاضر سازمان آموزش و پرورش نگاهی ویژه به امر پژوهش دارد گفت: در این راستا سازمان در دو یا سه حوزه پژوهشی فعالیت می کند.

نظری اقدام پژوهشی را نوعی از تحقیق اعلام کرد و افزود: این تحقیق به صورت موردی است و معلم در سر کلاس درس و دریک فضای کوچک به مسائلی برخورد کرده و اقدام به پژوهش می کند و دانش آموزان همه در این پژوهش با معلم همکاری می کنند.

وی در ادامه گفت: در طول سال تحصیلی 15 درصد معلمان در این پژوهش شرکت کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان یاد آور شد: در این سازمان معلمان پژوهشهایی را که نیاز اساسی سازمان است را بررسی می کنند.

نظری بعضی پژوهشها را مختص دانشجویان یاد کرد و گفت: این دانشجویان پژوهشهایی را مرتبط با سازمان انجام می دهند که امسال برای 300 الی 400 دانشجو در نظر گرفته شده است و در واقع پایان نامه دانشجویی هستند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان از کودکی با امر تحقیق و پژوهش آشنا می شوند و در راستای تحقق این امر آموزش و پرورش به صورت جدی بر روی این امر مانور خواهد داد.

