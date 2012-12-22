رنج باغات اطراف نیروگاه حرارتی تبریز از تنگی نفس/تزریق گاز 4 ماه ازسال

به گزارش خبرنگار مهر ، نیروگاه گازی و حرارتی تبریز که در قسمت جنوب غربی این شهر و در فاصله 16 کیلومتری جاده تبریز – آذرشهر واقع شده ، علاوه بر استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت مصرفی ، از مازوت که توسط خط لوله ای از پالایشگاه تبریز تأمین می شود ، استفاده می کند.

موضوعی که مسئولین محیط زیست ، بارها بر آن تأکید داشتند آلایندگی بسیار بالا و خطرناک این سوخت به دلیل بالا بودن میزان دی‌اکسید گوگرد آن است و گفته می شود وجود ذرات دی اکسید گوگرد در هوا می‌تواند ضمن تاثیرات منفی بر روی چشم و پوست ، دستگاه تنفسی انسان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی نیز بارها برای کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز و شهرهای اطراف این نیروگاه به ویژه شهرهای خسروشاه ، سهند و باغ شهر اسکو بر استفاده گاز طبیعی به عنوان سوخت تمام طول سال تأکید کرده است.

تولید گازهای آلاینده موجب بارش باران های اسیدی می شود

بیوک رئیسی ، مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: سوخت نخست نیروگاه حرارتی تبریز، گاز طبیعی است ولی به دلیل محدودیت و حجم بالای استفاده از گاز در کلانشهر تبریز به خصوص در فصول سرد سال ، تنها در ماه های معدودی از آن در نیروگاه استفاده می شود.

وی افزود: سوخت مازوت نه تنها در نیروگاه های حرارتی تبریز و بناب مورد استفاده قرار می گیرد ، بلکه در سایر نیروگاه های حرارتی کشور به جز استان های گرمسیر استفاده می شود و در پی آن ، آثار زیانباری را از خود به جای می گذارد.

رئیسی با اشاره به محدود بودن استفاده از گاز در این نیروگاه ها اظهار داشت: به دلیل اینکه نمی توان گاز شهرها را قطع کرد و از آن سو نمی توان از داشتن برق نیز چشم بست ، بنابراین نمی توان این نیروگاه ها را تعطیل کرد، باید به ناچار از سوخت مازوت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه جرایم زیست محیطی به این نیروگاه ها تعلق می گیرد، افزود: با این وجود باز نمی توان مسئول واحدی را در این باره مقصر دانست چرا که مسئولان این نیروگاه ها تمام سعی و تلاش خود را برای اصلاح امر انجام می دهند که اصلاح آن نیز نیازمند هزینه های هنگفتی است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان هزینه فیلترینگ و کنترل مضرات سوخت مازوت در هر نیروگاه را بالای 800 میلیارد ریال ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه به نیروگاه ها توصیه شده از مازوت کم گوگرد استفاده شود ، ادامه داد: این گونه نیروگاه ها با دودکش مرتفع برای استفاده از سوخت های مازوت طراحی شده بودند ولی در محیط های مرطوب ، آلاینده ها موجب بارش باران های اسیدی شده و به باغات منطقه خسارت وارد می کند.

پیگیر موضوع تأثیرگذاری سوخت مازوت بر باغ شهر اسکو هستیم

صفر آثری ، فرماندار شهرستان اسکو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این نیروگاه در همسایگی شهرستان اسکو واقع شده است ، اظهار داشت: جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده و هم اکنون منتظر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی مبنی بر تأثیر منفی سوخت مازوت بر باغات شهرستان اسکو هستیم.

سوخت مازوت فتوسنتز گیاهان باغات اطراف نیروگاه را مختل کرده است

احمد بایبوردی ، نماینده محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: گاز آلاینده حاصل از سوخت مازوت در شکل های مختلف بر روی برگ های درختان باغات اطراف نیروگاه حرارتی قرار می گیرد و با این کار فتوسنتز گیاهان را مختل می کند.

وی افزود: این عمل باعث می شود مواد غذایی به درختان نرسیده و مانع از رشد این گیاهان شود و در پی آن جانداران ریز موجود در باغات نیز از بین می روند و این باغات به تدریج به یک مکان متروکه تبدیل می شود.

بایبوردی ضمن هشدار اثرات منفی حاصل از سوخت مازوت بر روی باغات اطراف نیروگاه ، اظهار کرد: دیگر اثرات منفی این سوخت به تدریج و به مرور زمان خودشان را نشان خواهند داد.

تنها 4 ماه به نیروگاه گاز می رسد

موسی حمزه خسروشاهی ، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روزانه سه هزار و 700 تن مازوت در نیروگاه استفاده می شود، افزود: استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت در نیروگاه باعث کاهش هزینه تأمین سوخت در نیروگاه می شود به طوری که هزینه استفاده از گاز طبیعی ، یک سوم هزینه استفاده از سوخت مازوت است.

وی ادامه داد: استفاده از گاز به عنوان سوخت اصلی نیروگاه به مراتب باصرفه تر از مازوت است.

خسروشاهی با بیان اینکه طبق قرارداد با منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران مقرر شده که هشت ماه از سال به این نیروگاه ها گازرسانی شود ، تصریح کرد: متأسفانه در طول سال به دلیل محدود بودن سوخت گاز ، تنها چهارماه به این نیروگاه گازرسانی می شود.

با این حال به نظر می رسد راه اندازی نیروگاه های تولید برق به شکل مدرن و پیشرفته از اصلاح و فلیرینگ این نوع نیروگاه ها با صرفه تر و به نفع کره زمین خواهد بود.

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گزارش: شاهین بدرحیدری

عکس: صابر علی نژاد