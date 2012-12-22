بخش 300 هزار نفری قرچک با بودجه شهر 30 هزار نفری اداره می شود

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حکومت اسلامی وزیر و وکیل و فرماندار و استاندار شدن خوب است اما باید دید چقدر از این ظرفیت برای کمک به مردم بهره برداری می شود.

وی تصریح کرد: عده ای متأسفانه وقتی به پست و مقامی می رسند برای مردم کار نمی کنند و قدم از قدم بر نمی دارند و نیاز های مردم را نادیده می گیرند؛ گویی که مردم اصلا مهم نیستند و فقط باید به حفظ پست و مقامشان فکر کنند.

امام جمعه بخش قرچک ادامه داد: البته برخی نیز نیروهای مخلص و انقلابی هستند که واقعا برای مردم کار می کنند، برخی نیز هستند که غرض ورزی ها را اولی به امور مردم می دانند و این مناصب بر آنها حرام است.

وی تأکید کرد: در حکومت اسلامی ایران بعد ازمعصومین(ع) و امام بزرگ(ره)، رهبری معظم انقلاب اولی به تمام بشریت است و ایشان بارها بر خدمت صادقانه تأکید کرده اند؛ مسئولانی که با این مردم با این تقوا و خوبی سوء استفاده می کنند، چه جوابی دارند که بدهند؟

دولتی ها بیایند و پاسخ دهند دولت چه تغییری ایجاد کرده است؟

رئیس ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر بخش قرچک گفت: از سفر رئیس جمهور به شهرستان ورامین یک سال می گذرد، حالا دولتی ها بیایند و پاسخ دهند دولت چه تغییری ایجاد کرده است؟ کدام مشکل مردم اعم از بهداشت، مسکن، ارتقای منطقه ای و... حل شد؟

حجت الاسلام اسماعیلی تأکید کرد: مردم برای نظام و رهبری می میرند اما دلیل نمی شود در مقابل بی کفایتی ها سکوت کنند.

وی اضافه کرد: حقوق مسلم 300 هزار نفر مردم بخش قرچک در حال نابودی است اما کسی پاسخگو نیست؛ یا به رئیس جمهور خبر نمی رسد یا ایشان در کمک به مردم قرچک کوتاهی می کنند.

امام جمعه قرچک بیان داشت: شاید آقای احمدی نژاد باور ندارند که بخش 300 هزار نفری با بودجه شهر 30 هزار نفری اداره می شود که البته امیدواریم اگر دستهایی وجود دارد که در رسیدن اخبار قرچک به رئیس جمهور سنگ اندازی می کنند، قلم بشوند.

مردم قرچک همچنان محروم هستند

حجت الاسلام اسماعیلی یادآور شد: مگر بی عدالتی جز این است؟ مگر قرار نبود محور دولت بر مبنای عدالت باشد؟ البته برخی جاهای کشور به حقشان رسیده اند اما مردم قرچک همچنان محروم هستند.

وی ضمن ابراز تأسف از این امر ادامه داد: برخی از آقایان می گویند شما که اهل این شهر نیستید، پس چند صباحی کار خود را بکنید و بروید! مگر برای خدمت باید بومی بود؟! من اگر جان خود را برای این مردم بدهم کم است؛ دسته بندی بومی و غیر بومی، خیانت به مردم است.

امام جمعه قرچک اظهار داشت: بزرگترین سرمایه ما مردم ولایی و انقلابی ما هستند که در فتنه 88 پای کار آمدند؛ فتنه را اقدامات امنیتی دفع نکرد بلکه حضور مردم بود که با فعالیت در خط مقدم فتنه به این خیانت ها پایان داد.

نمره مردم قرچک در دفاع از آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی 20 است

وی افزود: بدون شک اگر بنا باشد مردم ولایی کشور را رتبه بندی بکنند، نمره مردم قرچک در دفاع از آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی 20 است و در شهر قرچک بیشترین مقلدان مقام معظم رهبری حضور دارند.

حجت الاسلام اسماعیلی گفت: این حق مردم قرچک نیست که از حقوق مسلم خود محروم باشند و مورد بی عدالتی و بی توجهی آشکار دولت قرار بگیرند؛ ما از مسئولان وزارت کشور توقع داشتیم فریاد عدالتخواهی ما را به گوش ریاست جمهوری برسانند.

امام جمعه بخش قرچک با ابراز تأسف از این مسائل که پیشرفت بخش قرچک را زیر سئوال برده، تأکید کرد: مسئولانی که این وضع را می بینند و کاری نمی کنند، آگاهانه یا نا آگاهانه به مردم شریف این بخش پرجمعیت و محروم ظلم می کنند.