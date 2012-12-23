آشنایی مردم با طب سنتی هنوز در عطاریهایست/طب سنتی فقط حجامت نیست

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در خصوص طب سنتی دو موضوع را می توانیم مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه، طب مدرن برخی کاستیهایی دارد مثلا در خصوص خیلی از بیماریهایی که تحت گروه بیماریهای عملکردی تقسیم بندی می شوند. یا مثلا در خصوص خیلی از بیماریهای ویروسی که صحبت این است که اغلب خودشان خوب می شود ولی تا زمانی که خوب بشوند، فرد را دچار عوارض و مشکلاتی می کنند، طب مدرن خیلی پاسخ خوبی ندارد و طب سنتی اتفاقا در اینجاها خیلی پاسخهای خوب و کارآمدی دارد که به سهم خودمان تحقیقات مختصری در زمینه بیماریهای عملکردی دستگاه گوارش داشته ایم. موفقیتش را حتی با معیارهای طب تجربی و تحقیقات تجربی نشان دادیم و اینها موثرند.

وی افزود: این یک نگاه است که بالاخره می شود بسیاری از آزمونهای طب سنتی را آورد و با آن طب مدرن را تکمیل کرد. به همین دلیل هم ما در راه اندازی طب سنتی در ایران به خاطر اینکه از مزایای طب مدرن محروم نشویم و مزایای طب سنتی را به آن اضافه کنیم نه اینکه به جای استفاده از مزایای طب سنتی، از مزایای طب مدرن خودمان را محروم کنیم.

لنکرانی ادامه داد: البته ما مبنا را بر این گذاشتیم کسانی وارد تحصیلات طب سنتی شوند که تحصیلات طب مدرن خودشان را در یک مقطع قابل قبولی به اتمام رسانده اند. یعنی مثلا ورودی دوره تخصصی طب سنتی از پزشک عمومی و ورودی دوره تخصصی داروسازی سنتی را از کسانی که حائز مدرک دکترای داروسازی عمومی هستند، شروع کنیم.



وی اظهارداشت: این یک مسیر است که می تواند با مستند کردن و تجربه و تحقیق تکمیل بشود.

وزیر سابق بهداشت ادامه داد: یک مسیر دیگر این است که اصولا ما نگاهمان به بیماری چگونه باشد. یکی از ضعفهای طب مدرن این است که جامع نگر نیست. این عنوان در تحقیقات خود محققین طب مدرن هم زیاد به آن اشاره می شود.

لنکرانی گفت: خب طب سنتی یک خصوصیتی که دارد این است که نگاهش در خصوص بیماریها، نگاه علامتی صرف نیست. یعنی نمی گوید مثلا تهوع و استفراغ در شما به عنوان یک انسان چرا به وجود آمده و سعی می کند نگاه جامعی داشته باشد و این نگاه جامع، یک مطلبی است که طب مدرن از آن بی بهره و یا کم بهره است. و این نگاه جامع چیزی است که می تواند طب سنتی باعث ارتقای طب مدرن شود. و از هر دو جنبه که نگاه کنیم طب سنتی حائز اهمیت است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جنبه سوم طب سنتی اشاره کرد و افزود: جنبه سوم موضوع بیشتر بر می گردد به تاریخ علم و آن این است که هر کسی در زندگی احتیاج به الگو دارد. خیلی ها الگوهایی که انتخاب می کنند از کسانی غیر از فرهنگ خودمان است. توجه به این موضوع که در جوامع اسلامی سالها قبل از اینکه طب مدرن به مفهوم ذهنی تبدیل شود، اینجا طب مدرن وجود داشته و کارآمد بوده است.

وی در همین زمینه ادامه داد: خود این به آدم یک الگوی خوبی می دهد که بتواند نسل جوان از این الگو برای رشد و بالندگی علم خودش استفاده کند. بنابراین، از سه جهت طب سنتی می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

لنکرانی در خصوص موضع فعلی وزارت بهداشت در مقوله پرداختن به موضوع طب سنتی در کشور و اهمیت آن، گفت: من برداشتم این نیست که وزارت بهداشت در مورد طب سنتی کم بهایی می کند. بلکه وزارتخانه دارد مسیری را با تامل و تانی می رود که کار درست هم همین است. چون کار را نباید با شتاب بیش از حد پیش برد. باید با یک شتاب مخصوصی پیش برد که متناسب با ظرفیتها باشد.

وزیر سابق بهداشت افزود: ما هنوز احتیاج داریم که ظرفیتهای مهمتری را در طب سنتی به وجود بیاوریم. بخشی از آشنایی مردم با طب سنتی هنوز در چارچوب عطاریهاست در صورتی که طب سنتی به مراتب خیلی خیلی فراتر از این است و ما باید این ظرفیت را در کشور به وجود بیاوریم. یعنی عالمان این کار تربیت شوند و بتوانند این را به مرحله عمل برسانند. من برداشتم این است که دوستان در وزارت بهداشت دارند زحمات خودشان را می کشند. همین که در حال حاضر سهم داروهای صنعتی شده سنتی ما هم در بازار مصرف و هم پوشش بیمه ای رو به افزایش است، یک نکته مثبت است.

وی ادامه داد: اما همه کار این نیست. شاید مهمترین آن تربیت نیروی انسانی باشد. زیرا تا ما نیروی انسانی عالم به مقدار کافی نداشته باشیم نمی توانیم توقع گسترش کافی این رشته از علوم را داشته باشیم.

لنکرانی در خصوص مسائل و موضوعاتی از قبیل حجامت و... که پیرامون طب سنتی در جامعه وجود دارد، گفت: متاسفانه در همه امور یک نگاه روبنایی و سطحی در خیلی جاها از جمله طب سنتی روبرو هستیم. یک عده از این حسن ظن مردم سوءاستفاده می کنند در حالی که این رشته یک رشته علمی است. مثل هر رشته علمی دیگری باید افراد تبحر پیدا کنند. این را تنزل می دهند به یک فن و مهارت.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: در طب مدرن هم همین جور است. اینکه ما این رو محدود کنیم به یک موضوع مثل حجامت، خیلی بد است. بله، حجامت یک ابزار درمانی در طب سنتی است ولی اینکه شما بفهمید چه کسی را چگونه حجامت کنید و.... بحثهایی دارد. حداقل چیزی که می توانم بگویم این است که یک نگاه روبنایی به طب سنتی داریم نه نگاه مبنایی.