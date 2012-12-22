افزایش 9 درصدی حامیان ایتام/ 17هزار یتیم در خراسان رضوی وجود دارد

علی اصغر حاجی نقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 17 هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد هستند که سرانه ماهانه پرداختی برای هر حامی حدود 87 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با بیان اینکه 3 هزار یتیم در خراسان رضوی حامی ندارند، ادامه داد: در این استان 25 هزار نفر حامی فعال برای پشتیبانی و حمایت از کودکان یتیم وجود دارد.

وی تصریح کرد: حمایت از ایتام و محرومان از جمله کارهای خیری است که مورد تاکید ائمه اطهار قرار گرفته بنابراین باید با فرهنگ سازی در این زمینه تمامی افراد جامعه را به سمت حمایت از کودکان یتیم تشویق کرد.

حاجی نقی تصریح کرد: یکی از راه های مبارزه با فقر در جامعه کمک به ایتام و حمایت از یتیمان جامعه است زیرا اگر این امر محقق شود فقر تا حدودی کاهش می یابد و مادران فرزندان یتیم نیز نگران آینده فرزندانشان نخواهند بود.

وی یادآور شد: خیرین و نیکوکاران می توانند با مراجعه به ادارات کمیته امداد در شهرستانها و مشهد، ایتام نیازمند زیرپوشش کمیته امداد را تحت حمایت خود قرار دهند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی تاکید کرد: ایتام با توجه به مشکلات فراوانی که دارند نیاز به حمایتهای مالی دارند و از سویی خداوند به وسیله کمک کردن به یکدیگر آدمی را مورد آزمایش و امتحان قرارمی دهد.