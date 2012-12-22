1500 شکایت از پیامکهای تبلیغاتی/ منع ارسال پیامک طالع بینی

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مجمع رسانه های برخط پیام ده در حوزه پیامکهای انبوه و تبلیغاتی تلفن همراه اظهار داشت: هم اکنون حدود 18 شرکت به صورت قانونی در حوزه ارائه محتوای پیام کوتاه تلفن همراه که به اصطلاح CP نامیده می شوند، فعالیت دارند و چنانچه CP هایی وجود دارند که در حال فعالیت هستند اما از مرکز رسانه های دیجیتال مجوز فعالیت ندارند، فعالیتشان غیرقانونی تلقی می شود.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس بخشنامه ای از اپراتورهای تلفن همراه خواسته است که از خدمات ارزش افزوده شرکتهای CP دارای مجوز از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال استفاده کنند تصریح کرد: با موسساتی که بدون اخذ مجوز از این مرکز در حال فعالیت با اپراتورهای موبایل در عرصه پیامکهای انبوه هستند برخورد جدی از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت می گیرد.

علیزاده با تاکید براینکه 18 شرکت ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده پیام کوتاه موبایل از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مجوز فعالیت گرفته اند خاطرنشان کرد: براساس آیین نامه هیات وزیران موسساتی که می خواهند در حوزه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه فعالیت کنند باید بیش از 50 درصد مالکیت ایرانی داشته باشند؛ براین اساس CP هایی که هویت غیرایرانی و خارجی دارند امکان فعالیت در این حوزه را نخواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان اینکه هم اکنون 3 شرکت CP دارای ماهیت خارجی هستند که به عنوان متولی محتوای فضای مجازی کشور، مانع فعالیت آنها خواهیم شد ادامه داد: دراین راستا کارگروهی نیز به صورت مشترک با سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شده تا پیامکهایی که به صورت انبوه و تبلیغاتی منتشر می شود نظام مند باشد و بتوان با تخطی های احتمالی برخورد کرد. براین اساس حقوق مخاطبان نیز بیشتر رعایت می شود و مردم سرویس مناسبی دریافت می کنند.

وی با تاکید براینکه براساس هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بزودی شرایط و ضوابط ارسال پیامکهای تبلیغاتی و محتواهای مدنظر به اپراتورها ابلاغ خواهد شد، ادامه داد: برای مثال در این آیین نامه ارسال پیامکهای تبلیغاتی و انبوه در زمان نامناسب مانند نیمه های شب و نیز پیامکهایی با محتوای طالع بینی های هندی و چینی را ممنوع کرده ایم که بزودی لیست این موارد اعلام خواهد شد.

علیزاده با اشاره به سامانه ای که برای شکایت از پیامکهای انبوه راه اندازی شده، گفت: تاکنون بالغ بر 1500 شکایت در این سامانه به ثبت رسیده که بیشترین آمار شکایت مربط به SMS های نامربوط و زمان نامناسب و پیام نامناسب است و همچنین یک سری از این شکایات مربوط به این است که مشترکان نمی دانند ما به ازای مالی پیامکهای دریافتی چه میزان است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با تاکید براینکه در حوزه تکنولوژی برای پیوست فرهنگی غفلت کرده ایم، ادامه داد: تلاش این است که مشترکان سرویسی بدون دغدغه و با کیفیت دریافت کنند و از شر سرویسهایی که نمی خواهند به راحتی خلاص شوند و آنطور نباشد که اگر پیامک تبلیغاتی نمی خواهند به یکباره تمامی سرویسهای پیامکی شان قطع شود و از اطلاع رسانی هم محروم شوند.