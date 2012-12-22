به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد درباره پیشنهاد وزارت نیرو در لایحه بودجه ۹۲ مبنی بر افزایش قیمت برق به ۸۰ تومان در هر کیلو وات ساعت تصریح کرد: اعتقاد ما براین است که نباید قیمت برق افزایش یابد اما با توجه به توسعه صنعت برق باید بودجه های مورد نیاز این بخش را تامین کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تبعات افزایش قیمت برق قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: افزایش قیمت برق، افزایش قیمت تمام شده تولید را در پی دارد و در نتیجه تورم روند صعودی به خود می گیرد و مردم بیش از حال حاضر در تنگنای اقتصادی قرار خواهند گرفت.

موسوی نژاد در ادامه با اشاره به چگونگی جبران هزینه های صنعت برق افزود: برای توسعه صنعت برق و ترمیم و ایجاد شبکه های جدید باید از منابع مختلف ازجمله محل فروش نفت برای این صنعت تامین بودجه کرد.

ددمنشی‌های وهابیت به همت هنرمندان به تصویر کشیده و محکوم شود

عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه وهابیون درادامه وحشی گری های خود این باربه جان شیعیان کشورهایی همچون اندونزی افتاده اند، افزود: ددمنشی های وهابیت به همت هنرمندان به تصویر کشیده و محکوم شود.

سید مهدی موسوی نژاد اضافه کرد: اهالی هنر، با بهره‌‌گیری از ابزارهای هنری در تمام عرصه‌های هنر همچون نقاشی، تئاتر و سینما باید مظلومیت و حقانیت دین اسلام را به تصویر بکشند و مسئولان تولیدات سینمایی، فرهنگی و هنری کشورما باید با یکدیگر هماهنگ شوند و تهاجمات جهان استکبار برضد مسلمانان را به نحو کارآمد خنثی کنند.

وی ادامه داد: فیلم سازان ایرانی، زمانی می‌ توانند جهان استکبار و وهابیون را به زانو در آورند که فیلم های پرمحتوا و کارشناسی شده‌ روانه بازار فیلم کنند. بدون شک ارایه هنرمندانه فیلم‌ها و آثار مذهبی از طریق هنرمندان ایرانی و نمایش آن‌ها درجهان، رسالت اصلی مسئولان فرهنگی درمقابله با اقدامات غلط وهابیون است.

بازدید سرزده از بیمارستان 17 شهریور برازجان

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بدنبال بازدیدهای مکرر خود از مراکز مردمی و درمانی، جمعه اول آبان‌ماه از بیمارستان 17 شهریور برازجان بازدید کرد.

در این بازدید ضمن سرکشی به بخش های مختلف و عیادت بیماران، با پرسنل بیمارستان و همراهان بیماران صحبت شده و مشکلات خود را بازگو کردند.

پیش از این نیز توسط نماینده مردم دشتستان سرکشی هایی به بیمارستان برازجان، بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه و سایر مراکز بهداشتی و درمانی شهر برازجان و بخش های شهرستان دشتستان انجام گرفته است.

ضرورت تلاش جدی برای به‌کارگیری بومی‌ها در پارس جنوبی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان ضروری است و از مسئولان وزارت نفت انتظار داریم مصوبه اشتغال 50 درصدی نیروهای بومی پارس جنوبی را اجرایی کنند.

حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد افزود: مصوبه استخدام 50 درصدی نیروهای بومی در پارس جنوبی یک مصوبه ارزشمند است که البته تاکنون به طور دقیق اجرایی نشده و در صورت اجرای صحیح این مصوبه مشکلات اشتغال نیروهای جویای کار در سراسر استان رفع می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شخص وزیر نفت و مدیرعامل پارس جنوبی تاکید زیادی بر به‌کارگیری نیروهای بومی استان در این منطقه دارند و انتظار می‌رود این مسئله مورد توجه شرکت‌ها و پتروشیمی‌ها قرار گیرد و نیروهای متخصص بومی مشغول به کار شوند.