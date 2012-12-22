به گزارش خبرنگار مهر، در راستای طراحی سامانه ای جهت ایجاد یک آرشیو بهینه از وب، با قابلیت جستجو و بازیابی اطلاعات سایت ها و به منظور استفاده در پروژه های داده کاوی و تحقیقاتی موافقتنامه ای میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، با حضور دکتر براری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر مهدی‌نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به امضاء رسید.

براساس اعلام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این موافقتنامه مقرر شد سه طرف در راستای طراحی، ایجاد و توسعه سامانه به منظور ایجاد و راه اندازی یک آرشیو بهینه از وب با قابلیت جستجو و بازیابی اطلاعات سایت ها، ایجاد امکان جستجو در آرشیو وب، قابلیت دسترسی اطلاعات ذخیره شده و مقایسه تاریخچه یک سایت و بررسی تحولات آن در طول زمان و همچنین استفاده بهینه از فضای مورد نیاز، با توجه به حجم بسیار زیاد محتوای وب همکاری های لازم را داشته باشند.

در این راستا به عنوان اولین گام در تحقق تفاهم نامه مذکور پروژه‌ای با عنوان "طراحی و پیاده سازی آرشیو وب سازمان اسناد و کتابخانه ملی" که از چندی پیش مطالعات و امکان سنجی آن آغاز شده بود توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شد که در آستانه اجرا است.

در این پروژه هدف پیاده سازی آرشیو وب برای سازمانهای متولی مانند کتابخانه ملی و سازمان های مشابه از طریق جمع آوری و حفظ اسناد موجود در وب (دولتی یا غیر دولتی) با فراهم آوری شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی کاربران است.

تکنولوژی مورد استفاده در این پروژه به روز بوده و تمهیدات لازم برای توسعه و مقیاس پذیری آن در نظر گرفته شده است.