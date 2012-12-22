به گزارش خبرنگار مهر، در راستای طراحی سامانه ای جهت ایجاد یک آرشیو بهینه از وب، با قابلیت جستجو و بازیابی اطلاعات سایت ها و به منظور استفاده در پروژه های داده کاوی و تحقیقاتی موافقتنامه ای میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، با حضور دکتر براری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر مهدینژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به امضاء رسید.
براساس اعلام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این موافقتنامه مقرر شد سه طرف در راستای طراحی، ایجاد و توسعه سامانه به منظور ایجاد و راه اندازی یک آرشیو بهینه از وب با قابلیت جستجو و بازیابی اطلاعات سایت ها، ایجاد امکان جستجو در آرشیو وب، قابلیت دسترسی اطلاعات ذخیره شده و مقایسه تاریخچه یک سایت و بررسی تحولات آن در طول زمان و همچنین استفاده بهینه از فضای مورد نیاز، با توجه به حجم بسیار زیاد محتوای وب همکاری های لازم را داشته باشند.
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