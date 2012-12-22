عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

- آمریکا چهار شرکت و یک فرد را به اتهام ارتباط با بخش نظامی ایران تحریم کرد.

- سخنگوی اشتون: اروپا در پس پرده تحریم شبکه های ایرانی نیست.

- اکثر سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب حاکم در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تحریمهای شدید تر علیه ایران شدند.

خاورمیانه

- بنیامین نتانیاهو در پاسخ به انتقادات سازمان ملل متحد: اهمیتی نمی دهم که چه می گوئید.

- اعتراض جوانان ترکیه به سیستم های موشکی ناتو که قرار است در این کشور مستقر شود.

- افزایش درگیری ها در آستانه دور دوم همه پرسی در مصر.

اروپا

- نخست وزیر ایتالیا کناره گیری کرد.

آمریکا

- دولت آمریکا به روسیه هشدار داد: در صورتی که پارلمان روسیه به فرزندی گرفته شدن کودکان آن کشور از سوی شهروندان آمریکایی را ممنوع کند کودکان روسی پیشتر به فرزندی گرفته شده در این کشور، آسیب خواهند دید.