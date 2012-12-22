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۲ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۸

شمسایی در گفتگو با مهر:

ترابیان پیشرفتهای فوتسال ایران را نابود کرد

ترابیان پیشرفتهای فوتسال ایران را نابود کرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران گفت: عباس ترابیان زحمات چندین ساله ای که برای پیشرفت فوتسال ایران کشیده شده بود را نابود کرد.

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل استعفای عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال، عنوان کرد: آقای ترابیان اصلا استعفا نداده، بلکه پس از ناکامی تیم ملی در جام جهانی فوتسال به آخر خط رسیده بود و فدراسیون فوتبال تنها برای نجات او با برکناری اش موافقت کرد.

وی ادامه داد: خودم را سرباز و خدمتگزار وطن می دانم، ترابیان نه تنها به فوتسال ایران خدمت نکرد، بلکه زحمات چندین ساله ای که برای پیشرفت فوتسال کشیده شده بود را نابود کرد.

کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران همچنین از عملکرد ترابیان در برگزاری مسابقات لیگ نیز انتقاد کرد و افزود: در جلسه ای با رئیس فدراسیون فوتبال گفتم که ترابیان در حال نابود کردن فوتسال است و از او خواستم تا تیم فولاد ماهان را به لیگ برگرداند، اما ترابیان در این جلسه گفت تا زمانی که من در کمیته فوتسال هستم، نمی گذارم فولاد ماهان به مسابقات بازگردد.

وی همچنین در خصوص عملکرد علی صانعی سرمربی سابق تیم ملی فوتسال گفت: صانعی فرد خوبی است اما در تیم ملی تنها یک "بله قربان گو" بود و حرف آخر را نمی زد و تنها دستورات ترابیان را اطاعت می کرد.

کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران اظهار داشت: قرارداد صانعی حتی از مدیرفنی تیم ملی یعنی آقای خوزه هم کمتر بود و این مربی حتی اختیارات کوچکی هم از خود در تیم ملی نداشت.

شمسایی در پایان خاطرنشان کرد: ترابیان ضربه های زیادی را به فوتسال ایران وارد کرد و فوتسال را در آستانه نابودی قرار داد که امیدوارم با رفتن او وضعیت فوتسال بهتر شود.

کد مطلب 1771982

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