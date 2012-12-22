مناطق نفت خیز قهرمان نیم فصل شد/ تساوی دو نایب قهرمان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل اول رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور روز جمعه با انجام 13 دیدار به پایان رسید که مناطق نفت خیز جنوب با کسب چهار پیروزی متوالی خود را به صدر جدول رساند و بدون باخت قهرمان نیم فصل شد.

نفتی‌ها با اتکا به قدرت کاتاروهای خود در دو بخش انفرادی و تیمی موفق شدند در اولین پیکار تیم دانشگاه آزاد اسلامی را مغلوب خود کنند. فرید حقیقی در کاتای انفرادی با برتری مقابل مهران قربانعلی اولین برد را برای نفت به ثبت رساند، در کاتای تیمی هم نفتی‌ها با ترکیب احد شاهین، فرزاد محمدخانلو و آرمین روشنی برابر تیمی متشکل از امیر یاری، جمشید حسینی و رضا خداشناس با حساب 4 بر یک صاحب برتری شد.

در کومیته این دانشگاه آزاد بود که برتر از حریف نشان داد. محمد غروبی، محمدرضا بخش محمدلو و سجاد گنج‌زاده مردان موفق صافی در این بازی بودند. برای نفت تنها سعید فرخی پیروز از تاتامی خارج شد.

در این بین پیکار حامد زیکساری و سعید احمدی دو نایب قهرمان جهان در سال 2010 و 2012 از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود که این مبارزه با تساوی به پایان رسید تا در نهایت نفت با حساب 11 بر 9 برنده این دیدار نفس‌گیر باشد.

مناطق نفت خیز جنوب پس از این برد روحیه بخش، در گام بعدی صنعت برق هرکزگان را 25 بر 2 شکست داد، در گام سوم هم 18 بر 10 تیم شهید ستاری قرچک را مغلوب کرد و در مبارزه آخر نیز مقابل هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی 24 بر 4 صاحب برتری شد.

دانشگاه آزاد بعد از شکست در مبارزه اول، سه مبارزه بعدی را پیروز از تاتامی خارج شد. این تیم ابتدا شهید ستاری را شکست داد، سپس با نتیجه 24 بر 4 از سد هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی گذشت و در گام آخر تیم ابومسلم مشهد را 19 بر 8 را مغلوب کرد.

در بخش کاتا مهران قربانعلی‌‎پور با پیروزی 4 بر یک برابر داود شاهچراغی دانشگاه را صاحب برتری کرد و در کاتای تیمی هم تیم دانشگاه موفق شد با 5 پرچم تیم ابومسلم را که حمید عرب‌پور، عمار میرزایی و مصطفی پورجلالی در ترکیب خود داشت شکست دهد.

در کومیته علی فداکار تنها مبارز پیروز ابومسلم بود، ضمن اینکه در آن سوی میدان محمد قاسمی، شاهین جعفری و سجاد گنج‌زاده تیم دانشگاه را صاحب برتری کردند. مبارزه سعید احمدی و ابراهیم حسن بیگی دو عضو تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی پاریس و مهدی سلطانی و احسان حیدری با نتایج مشابه صفر بر صفر به اتمام رسید.

مقاومت بسیج روز جمعه سه بار به میدان رفت که حاصل آن دو برد و یک باخت بود. مقاومت پس از اینکه در اولین پیکار در رقابتی نزدیک 14 بر 13 از سد تیم هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی گذشت، در مبارزه مقابل ابومسلم مشهد 15 بر 14 نتیجه را واگذار کرد و سپس هیئت کاراته استان گیلان 15 بر 11 شکست داد.

در سایر دیدارهای هفته آخر، آوای رزم با دو باخت به کار خود پایان داد. آوای رزم ابتدا 21 بر 4 مغلوب ابومسلم شد و سپس با نتیجه 15 بر 13 مغلوب هیئت کاراته استان گیلان شد. در دیگر بازی هفته پایانی تیم شهید ستاری با حساب 19 بر 9 مقابل صنعت برق هرمزگان به برتری رسید.

جدول رده بندی سوپرلیگ کاراته در پایان دور رفت:

1- مناطق نفت خیز جنوب 8 بازی 24 امتیاز

2- دانشگاه آزاد اسلامی 8 بازی 21 امتیاز

3- ابومسلم مشهد 8 بازی 18 امتیاز

4 مقاومت بسیج 8 بازی 12 امتیاز

5- آوای رزم 8 بازی 9 امتیاز

6- هیئت کاراته آذربایجان شرقی 8 بازی 6 امتیاز تیمی - 84 امتیاز انفرادی

7- شهید ستاری 8 بازی 6 امتیاز تیمی - 82 امتیاز انفرادی

8- هیئت کاراته گیلان 8 بازی 6 امتیاز تیمی - 6 امتیاز انفرادی

9- صنعت برق هرمزگان 8 بازی 3 امتیاز تیمی -67 امتیاز انفرادی