تصویب پاکسازی مناطق آلوده شهری هرمزگان از معتادان مهاجر و پرخطر

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه مواد مخدر از مهمترین چالش های پیشروی دولت ها است اظهار داشت: کشور ما با توجه به آموزه های دین مبین اسلام در عزم و اراده خود برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر محکم و استوار است.

وی تحقق منویات مقام معظم رهبری در این زمینه را از اهداف شورا خواند و افزود: مواد مخدر و معتادان به این موضوعی خانمان سوز است که حل آن نیاز به کار اعتقادی و تلاشی جدی دارد.

بامری در ادامه صداقت ،صمیمیت و همدلی بین همکاران و مسئولان اجرایی کل استان را مثال زدنی دانست و گفت: باید از این ظرفیت موثر در زمینه مبارزه با مواد مخدر، پاکسازی مناطق شهر از معتادان پر خطر و به ویژه جمع آوری و خروج معتادان مهاجر به خوبی استفاده کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان تبدیل شهر بندرعباس به شهر سلامت را هدف اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان عنوان کرد و ابراز داشت: دستیابی به این مهم دور نیست و امیدواریم با ادامه پاکسازی ها هر چه زودتر بندرعباس به شهر عاری از این مواد افیونی بدل شود.

دبیر شورای هماهنگی مبازره با مواد مخدر نیز در ادامه بیان داشت: کارهای فرهنگی و پیشگیرانه خوبی در زمینه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر انجام گرفته اما قطعا در این زمینه هر چقدر کار شود کم است و تمامی دستگاه های اجرایی باید امکانات و نیروهای خود را برای انجام این مهم بسیج کنند.

صفانیا با بیان اینکه ساماندهی معتادان پرخطر خود یک مسئله پیشگیرانه است که باید به بهترین نحو انجام شود تصریح کرد: در این ساماندهی باید توجه شود که معتادان پرخطر و متکدیان نباید با هم اشتباه گرفته شوند.

پاکسازی مناطق آلوده ، ساماندهی زنان کارت خواب پر خطر، جمع آوری معتادان فصلی وارد شده به استان و خروج آنها از مصوبات این جلسه بود.