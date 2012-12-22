بازیکن پرسپولیسی صنعت نفت اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه صنعت نفت آبادان، سعید حلافی در جریان دیدار تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و راهآهن تهران در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی، پس از تعویض حرکت ناشایست و غیر اخلاقی انجام داد.
این حرکت حلافی باعث جریحهدار شدن احساسات هواداران تیم فوتبال صنعت نفت شد و به خاطر این اتفاق کمیته انضباطی باشگاه نفت آبادان تصمیم گرفت این بازیکن را از جمع نفرات این تیم کنار گذاشته و او را اخراج کند.
این گزارش حاکی است حلافی با تصمیم قاطع باشگاه صنعت نفت آبادان و به پاس احترام به دوستداران و هواداران تیم که بیتردید مالکان اصیل این مجموعه هستند، از تیم صنعت نفت اخراج شده تا بار دیگر این واقعیت که هیچ چهره و شخصیتی حق کوچکترین اهانت به تماشاگران دوستداشتنی تیم را ندارد، رونمایی شود.
