14 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر تعداد تصادفات فوتی استان را چهار فقره ذکر کرد و افزود: در این تصادفات متاسفانه چهار نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به وقوع هفت فقره تصادف جرحی در جاده های استان طی این مدت، ادامه داد: 13 نفر در تصادفات هفته گذشته مجروح شدند.

رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی گفت: چهار فقره تصادف خسارتی نیز در محورهای مواصلاتی استان در هفته گذشته رخ داده است.

سرهنگ امینی با بیان اینکه یک لحظه غفلت در رانندگی خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، اظهارداشت: 40 درصد تصادفات استان به صورت واژگونی خودرو بوده است.

وی در خصوص پراکندگی تصادفات گفت: 20 درصد تصادفات در محور های اصلی و 80 درصد در محور های فرعی و روستایی به وقوع پیوسته است.

وی با اشاره به عمده علل تصادفات استان عنوان کرد: عدم توجه به جلو با 40 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه 30 درصد انحراف به چپ با 10 درصد از مهم ترین علل تصادفات هفته گذشته بوده اند.

سرهنگ امینی افزود: سواری ها با 60 درصد، کامیون ها با 20 درصد و موتور سیکلت ها با 10 درصد از عمده وسایل مقصر در وقوع تصادفات هفته گذشته گزارش شده اند.