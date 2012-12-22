ترجمه روسی 6 دفتر مثنوی معنوی در مسکو رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، شامگاه سرد روز پنجشنبه سی‌ام آذرماه 1391، مرکز ادبیات شرق کتابخانه دولتی لنین مسکو، با نام و یاد مولانا جلال‌الدین رومی، محفلی گرم و پرشور را پشت سرگذاشت.

در این برنامه، ترجمه روسی 6 دفتر مثنوی معنوی، شاهکار ماندگار مولانا، که به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت شماری از برجسته‌ترین شرق‌شناسان و متخصصان ادبیات فارسی و عرفان اسلامی طی 6 سال انجام پذیرفته است به جامعه علمی و ادبی روسیه معرفی شد.

نویسندگان، اساتید دانشگاه‌های مسکو، ایران‌شناسان و چهره‌های فرهنگی و هنری روس با حضور در این برنامه، ضمن آشنایی با زندگی و اندیشه‌های عارف بزرگ جهان اسلام، در جریان روند ترجمه این اثر سترگ قرار گرفتند.

پخش بخشی از اپرای عروسکی مولانا که به دیدار شمس و مولانا اختصاص داشت، آغازی جذاب و شوق انگیز برای برنامه رونمایی از شاهکار ادبیات عرفانی جهان اسلام در مرکز ادبیات شرق دومین کتابخانه بزرگ جهان بود. آغازی که فضا را برای سخن در باب یکی از شگفت ترین چهره‌های ادبیات عرفانی جهان آماده ساخت.

در ادامه مارینا ملانینا، رئیس مرکز ادبیات شرق کتابخانه دولتی لنین مسکو ضمن خوشامدگویی به میهمانان که در هوای یخبندان بیستم دسامبر مسکو، برای گرامی داشت یکی از بزرگترین اندیشه‌ورزان جهان گردهم آمده‌اند، برگزاری برنامه رونمایی از ترجمه 6 دفتر مثنوی مولوی در کتابخانه متبوع خود را موهبتی بزرگ دانسته و از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه به سبب انجام این کار سپاسگزاری کرد.

سپس ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو، به تفصیل به شرح زندگی، اندیشه و افکار مولانا جلال‌الدین محمد مولوی پرداخت و با توصیف جایگاه اندیشه‌های عرفانی در عالم اسلام، مولوی را یکی از سرآمدان اندیشه‌های ناب عرفانی در جهان اسلام خواند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از مهدی ایمانی‌پور، رایزن پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو که آغازگر ترجمه مثنوی به زبان روسی بود و دفتر اول این کتاب شریف در زمان مسئولیت وی در کسوت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه صورت گرفته است به نیکی یاد کرد و این کار سترگ را حاصل تلاش و همکاری شمار زیادی از مترجمان، محققین و ایران شناسان روس دانست که در اشکال مختلف، در این امر مبارک مشارکت داشته‌اند.

وی از محققان و پژوهشگران برجسته‌ای چون آکیموشکین، پریگارینا، نوری محمد عثمانوف، چالیسووا، خسماتولین، لیلا لاهوتی و شماری دیگر از مترجمان روس که در تحقق این امر ماندگار، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه را یاری رسانده‌اند.

ابراهیمی ترکمان، برگزیده شدن دو جلد از دفاتر 6 گانه ترجمه مثنوی به روسی در جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و یکی از دفاتر 6 گانه آن در روسیه به عنوان بهترین ترجمه ادبیات کلاسیک شرق را یکی از نشانه‌های ارزشمند بودن این کار و مورد توجه قرار گرفتن آن از سوی محافل علمی و پژوهشی دانست.

وی با نوید انتشار قریب‌الوقوع این مجموعه در دو جلد که با مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه و موسسه فرهنگی اکو انجام شده است، ترجمه مثنوی را هدیه‌ای از سوی فرهنگ و تمدن ایران بزرگ اسلامی به مردم فهیم و بافرهنگ روسیه خواند و ابراز امیدواری کرد، با تداوم برنامه‌ها و کوشش‌هایی از این دست، سطح مناسبات و روابط دو کشور بزرگ ایران و روسیه بیش از پیش گسترش یابد.

پروفسور ناتالیا پریگارینا، شرق‌شناس برجسته و یکی از مترجمان و سرویراستاران ترجمه مثنوی مولوی به زبان روسی در آغاز سخنان خود با تشکر از مهدی ایمانی پور و ابوذر ابراهیمی ترکمان، رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تحقق انتشار ترجمه روسی 6 دفتر مثنوی مولوی تلاش‌های بسیاری داشته‌اند، مثنوی را یکی از بزرگ‌ترین آثار در فرهنگ، تمدن و معارف اسلامی در جهان دانست و ترجمه 6 دفتر این منظومه جاودان عرفانی را، تحفه‌ای ماندگار و ارزشمند از سوی فرهنگ و ادبیات فخیم فارسی به جهان روس زبان قلمداد کرد.

پریگارینا با نام بردن از همکارانی که در تدوین این ترجمه نقش‌آفرینی داشته‌اند به تفصیل در خصوص مسائل و ظرافت‌های ترجمه متون ارزشمندی چون مثنوی که علاوه بر ارزش محتوایی و معنایی، در قالب منظوم هستند سخن گفته و مهم‌ترین تاکید و دقت خود و همکارانش را ترجمه‌ای روان، سلیس و قابل فهم از معانی بلند عرفان اسلامی مندرج در شاهکار مولانا جلال‌الدین دانست.

وی در ترجمه هر اثر فخیم ادبی، دو کار عمده و اصلی را انتقال محتوا و مفاهیم از یک سو و معرفی و حفظ سبک و شیوه ادبی اثر از سوی دیگر دانست و با توجه به اولویت محتوا و مفاهیم در مثنوی مولوی و دشواری و حتی ناممکن بودن ترجمه شعری آن، اهتمام خود و همکارانش در ترجمه این اثر سترگ را تاکید بر حفظ و انتقال درست و دقیق محتوای مثنوی قلمداد کرد و اظهار امیدواری کرد تلاش مجموعه مترجمان این اثر بزرگ در راستای تحقق این امر مهم صورت گرفته باشد.

در ادامه این جلسه دو تن از محققان انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو، در سخنانی به تشریح احوال و آثار مولانا و تاثیر وی بر ادیبان، شعرا و متفکران پس از خود پرداختند.

قرائت نی نامه مولانا به همرا نوای نی یکی از هنرمندان ایرانی پایان‌بخش برنامه رونمایی از ترجمه 6 دفتر مثنوی مولوی بود که مورد استقبال ویژه حضار قرار گرفت.

پس از پایان برنامه رونمایی از ترجمه روسی 6 دفتر مثنوی، حاضران در برنامه از نمایشگاه کتاب آثار مربوط به مولوی موجود در مرکز ادبیات شرق کتابخانه دولتی لنین مسکو بازدید کردند. در این نمایشگاه، شماری از آثار موجود در کتابخانه که به موضوع مولوی‌پژوهی و نیز مثنوی به زبان‌های مختلف اختصاص داشت در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.