ارتقای فرهنگ مطالعه نیازمند مشارکت عمومی/سرانه مطالعه اردبیل 14 دقیقه

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش فرهنگ کتابخوانی همواره یکی از دغدغه های اصلی دلسوزان جامعه بوده و معتقد هستند تا زمانی که فرهنگ مطالعه در زمینه های مختلف در جامعه رواج پیدا نکند مشکلاتی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، شهری و... به وجود می آید که برای جامعه مبارزه با این مشکلات هزینه بر است.

کتابخوانی میزان آگاهی افراد را افزایش داده و به بلوغ مدنی افراد کمک می کند تا این افراد با آگاهی کامل نسبت به مسائل جوامع خود عکس العمل مناسبی داشته و هزینه های جاری بر سیستمهای فرهنگی و خدمات دهی شهر را کاهش دهند.

میزان زمان مطالعه در کشور نسبت به کشورهای دیگر پایین بوده و اردبیل نیز به تاسی از وضعیت کشوری از میانگین مطالعه پایینی برخوردار است تا عدم ترغیب مردم به مطالعه یومیه به یکی از دغدغه های فرهنگی استان تبدیل شود.

یکی از کارشناسان امور فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رابطه فرهنگ کتابخوانی با توسعه فرهنگی معتقد است که اگر دنبال توسعه فرهنگی هستیم در اولین گام باید فرهنگ مطالعه را در جامعه نهادینه کرد.

میزان مطالعه اقشار میانی جامعه مطلوب نیست

اکبر شمسی با تقسیم بندی جامعه به سه گروه تصریح می کند که گروه اول افرادی هستند که به طور کلی و به دلایل مختلف عطای مطالعه را به لقایش بخشیده و برای همیشه ترک مطالعه کرده اند که باید این افراد را با مزایای مطالعه آشنا کرد تا به مرور زمان مطالعه را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

وی دومین گروه را گروه روشنفکران کتابخوان جامعه عنوان کرده و اضافه می کند این افراد مطالعه و کتابخوانی را یکی از کارها و تفریحات فرهنگی خود دانسته و با مطالعه در جریان فرهنگی جامعه نقش موثری ایفا می کنند و علاوه بر این در آمار ارایه شده از میانگین مطالعه نقش اصلی را بر عهده دارند یعنی مطالعه این افراد که تعداد آنها در جامعه محدود است، میانگین را به سمت وضعیت مطلوب سوق می دهد که اگر این افراد را از آمار کم کنیم سرانه مطالعه پایین تر از میزان اعلام شده خواهد بود.

شمسی سومین گروه را اقشار میانی جامعه برشمرد و بیان کرد این گروه در بین دو گروه اول و دوم قرار دارند که از نظر آماری بیشترین جامعه آماری را تشکیل می دهند، بنابراین باید بر روی این گروه انرژی بیتشری گذاشته و از این طریق سرانه مطالعه را ارتقا داد.

این کارشناس امور فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر میزان مطالعه اقشار میانی جامعه به صفر میل می کند، اضافه می کند جامعه هدف برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی و مطالعه باید گروه سوم باشد چون جمعیت آماری این گروه بیشتر از دو گروه اول است.

فرهنگ مطالعه گره کور توسعه فرهنگی

شمسی با اشاره به میزان مطالعه در اردبیل یادآور می شود این استان در زمینه افزایش میزان مطالعه و پژوهش تاکنون اقدامات و طرحهای مفیدی را به اجرا گذاشته که تاثیرات آن را می توان مشاهده کرد، اما برای دستیابی به رشد بیشتر نیاز جدی به کارهای بنیادین و زیر بنایی دارد تا بسترهای لازم برای ترویج فرهنگ مطالعه را فراهم کند.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی با رشد فرهنگ مطالعه حجین شده است، تاکید دارد سرفصل فعالیتهای متنوع برای سوق دادن خانواده ها به سمت مطالعه باید در طول سال و در عرصه فرهنگ و هنر تدوین شود تا شاهد رشد و توسعه فرهنگی در استان باشیم.

به گفته شمسی باید ترویج فرهنگ مطالعه را از سنین کودکی به بچه ها آموزش داد تا گره هایی که با دست می توان آنها را به راحتی باز کرد به دهان سپرده نشود، چراکه هزینه چنین کارهایی چندین برابر بیشتر از هزینه های جاری خواهد بود بنابراین برنامه ریزی برای آشنا کردن گروه های سنی پایه با مطالعه در استان ضروری است.

فرهنگ کتابخوانی در اردبیل متناسب با گذشته تاریخی نیست

در عین حال مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر فرهنگ کتابخوانی در اردبیل را متناسب با گذشته تاریخی استان نمی داند.

صادق فرهمند امین معتقد است باید برای تبدیل کتابخوانی به فرهنگ عمومی تلاش شود تا ترسیم موفقی برای آینده و چشم انداز مناسب در سالهای آتی داشته باشیم.

وی همچنین ارتقای تحصیلات آکادمیک را یکی از راه های افزایش مطالعه در استان دانست و گفت: هرقدر تعداد افراد تحصیل کرده در جامعه افزایش یابد به همان اندازه میزان مطالعه بالا می رود که یکی از راه های پیشرفت جامعه هم محسوب می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ مطالعه باید به عادت عمومی مردم تبدیل شود، افزود: ترویج این فرهنگ نیازمند همکاری نزدیک نهادهای فرهنگی، مردم و رسانه ها هستند تا از این طریق شاهد افزایش میزان مطالعه در جامعه باشیم.

فرهمند امین تبلیغات فراگیر برای خرید و مطالعه کتاب را یکی دیگر از راه های افزایش مطالعه در جامعه عنوان کرد و متذکر شد: باید این تبلیغات به شکلی باشد که کتاب در سید خرید خانواده ها قرار بگیرد و این کار جز با فرهنگ سازی انجام نمی شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان برنامه ریزی برای آشنا ساختن کودکان و نوجوانان با فرهنگ مطالعه را راهکاری برای افزایش مطالعه در اردبیل برشمرد و اضافه کرد: با مشاوره دادن به کودکان و نوجوانان می توان این قشر را به فرهنگ مطالعه عادت داد.

سرانه مطالعه اردبیل 65 دقیقه کمتر از سرانه کشور

وی خواستار برنامه ریزی دستگاه های دولتی برای تزریق فرهنگ مطالعه به رگه های جامعه شد و بیان کرد: نگاه به بخش کتاب و کتابخوانی باید نگاهی جامع و فراگیر باشد.

فرهمند امین در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان سرانه مطالعه در استان اردبیل ادامه داد: سرانه مطالعه غیردرسی در استان 14 دقیقه بوده اما این سرانه در کشور به 79 دقیقه رسیده است.

وی با اشاره به نحوه محاسبه سرانه مطالعه یادآور شد: این آمار بر اساس مطالعه نهاد کتابخانه های عمومی کشور منتشر شده که آمار مربوط به سال 90 بوده که انتظار افزایش این سرانه در سال 91 را داریم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه سرانه مطالعه بر اساس چهار شاخصه تهیه می شود، گفت: مطالعات غیر درسی، قرآن و ادعیه، روزنامه و نشریات و فضای مجازی چهار شاخصه مورد نظر هستند.

فرهمند امین با اشاره به میزان مطالعه در اردبیل تصریح کرد: آمار مطالعه در جامعه قابل قبول نیست و باید برای رشد میزان مطالعه در جامعه برنامه ریزی کرد.

با مقایسه سرانه مطالعه غیر درسی استان اردبیل با میانگین کشوری معلوم می شود که سرانه مطالعه در اردبیل 65 دقیقه کمتر از سرانه کشوری است که نشان می دهد ارتقا فرهنگ مطالعه در سطح استان نیازمند مشارکت بخشهای مختلف فرهنگی و مشارکت عمومی است و تاکیدی بر اینکه دستگاه های فرهنگی باید در صدد کم کردن این فاصله باشند.

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گزارش: توحید مهدوی