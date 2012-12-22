ارائه خدمات با رشد جمعیت متناسب باشد/ پرند بزودی بخش می شود

ابراهیم نکو در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص مشکلات موجود شهر جدید پرند اظهار داشت: تمامی مسئولان بخصوص امام جمعه پیگیر حل مشکلات هستند و دغدغه مدیران حل مشکلات شهروندان است که بزودی حل شود.



برای جمعیت و ساخت و ساز کنونی پرند برنامه ریزی نشده بود



وی با بیان اینکه در شهر پرند برای جمعیت کنونی و ساخت و ساز موجود برنامه ریزی نشده بود، گفت: قرار بود این شهر با جمعیتی 100 هزار نفری به وجود بیاید اما با تصمیم دولت و اجرایی شدن مسکن مهر مشکلاتی ناخواسته به وجود آمد.



نکو افزود: با وجود این مشکلات و متناسب با ساخت و سازهای موجود و رشد جمعیت، امکاناتی قابل قبول در پرند ایجاد شده اما باید امکانات و خدمات بیشتر از اینها صورت بگیرد و به پرند توجه ویژه شود.



نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با اشاره به نامه نگاری ها و هماهنگی ها با فرماندار، امام جمعه و مسئولان ذی ربط برای حل مشکلات پرند ادامه داد: در خصوص حمل و نقل در حال حاضر پروژه مترو پرند با شدت در حال فعالیت است که امید می رود بزودی به بهره برداری برسد.



آغاز خدمات شهری شهرداری از دی ماه



وی افزود: با استقرار چند ماهه شهرداری خدمات این نهاد در حال نمودار شدن است و از اوایل دی ماه سال جاری خدمات شهری را بر عهده گرفته و به سرعت خدمات دیگر این نهاد هم نمود پیدا خواهد کرد.



نکو به شروع ساخت کلانتریها و ساختمان های نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: این خدمات نیز با درخواست مداوم مردم و پیگیری های مسئولان به نتیجه رسید و بزودی شاهد حل مشکلات امنیتی شهر خواهیم بود.



سال آینده در خصوص مدارس مشکل خواهیم داشت



نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: مشکل دیگر شهر بحث مدارس است که با رشد جمعیت و ادامه واگذاری مسکن مهر درخصوص ساخت مدارس در سال آینده مشکل خواهیم داشت که این مهم نیازمند توجه مسئولان است.



وی با تاکید بر بروز بودن خدمت رسانی گفت: مدرسه سازی نیز باید بروز و متناسب با پیشرفت ساخت و ساز بوده و همزمان با استقرار جمعیت، مدارس آماده تعلیم وتربیت بچه ها باشند.



پرند بزودی بخش می شود



نکو با بیان اینکه خواستار شهرستان شدن پرند هم بوده ایم، عنوان کرد: در این خصوص نامه ای به استاندار تهران نوشته شد که وی در پاسخ گفت، با توجه به شرایط پرند بحث بخش و ایجاد بخشداری در این شهر در حال پیگیری است و بزودی انجام می شود.



نماینده مردم در مجلس با اشاره به مطرح بودن پرند به عنوان پایتخت اداری کشور گفت: حضور برخی ادارات، وزارتخانه ها و سازمان ها در شهر جدید پرند، رشد، پیشرفت و حل مشکلات این شهر را سرعت خواهد بخشید.



دیدار ویژه با وزرا برای حل مشکلات



وی با اشاره به دیدار اواخر مهرماه خود با معاون اول رئیس جمهور درخصوص مشکلات پرند از دیدار ویژه خود به اتفاق امام جمعه و دیگر مسئولان شهرستان با وزرا برای پیگیری حل مشکلات شهرندان این شهر خبر داد.