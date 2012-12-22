به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی انصاری شب گذشته در بازدید از موزه شهرستان شهریار اظهار داشت: کشور اسلامی ایران مهد علم و تمدن است و تاریخ کهنی دارد در واقع ایران همواره در اعصار و قرون مختلف نسبت به سایر تمدنها و کشورها ممتاز بوده است.

وی افزود: ملت ایران جز کشورهای با فرهنگ و تاریخ است و می تواند این اصالت تاریخی خود را به رخ جهانیان بکشاند.

ایران هم اکنون حرفی برای گفتن در دنیا دارد



این مسئول عنوان کرد: حضور اسلام در ایران باعث شد که ایرانیان در تمام عرصه ها به جایگاه های خوبی برسند و ایران از لحاظ علمی در منطقه در رتبه اول قرار گیرد.

انصاری با اشاره به اینکه جوانان ایرانی از ضریب هوشی بالایی برخوردار هستند، ادامه داد: در حال حاضر دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده و فرهنگها و تمدنها طی رقابتی در داد و ستدها از بین رفته اند.

وجود موزه ها در زمینه حفظ آثار ضروری است



معاون سیاسی امنیتی استانداری قم یادآور شد: در برخی از مواقع تاریخ دچار تحریف شده و برخی از قهرمانان ملی به دست فراموشی سپرده شده اند که در این زمینه وجود موزه ها در زمینه حفظ آثار و وقایع تاریخ نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان شهریار در کشور از آوازه خوبی برخوردار است، ادامه داد: شهریار نگین سبز و ریه تنفسی استان تهران است که این مهم بر پتانسیلهای موجود در شهرستان افزوده است.

این مسئول با تاکید بر لزوم بازگویی تاریخ در موزه ها اضافه کرد:موزه شهرستان شهریار می تواند تبدیل به قطبی شود.