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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

انصاری:

وجود موزه ها در زمینه حفظ آثار ضروری است

وجود موزه ها در زمینه حفظ آثار ضروری است

شهریار - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره بر لزوم وجود موزه ها برای صیانت از تاریخ، موزه شهرستان شهریار با بی نظیر توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی انصاری شب گذشته در بازدید از موزه شهرستان شهریار اظهار داشت: کشور اسلامی ایران مهد علم و تمدن است و تاریخ کهنی دارد در واقع ایران همواره در اعصار و قرون مختلف نسبت به  سایر تمدنها  و کشورها ممتاز بوده است.

وی افزود: ملت ایران جز کشورهای با فرهنگ و تاریخ است و می تواند این اصالت تاریخی خود را به رخ جهانیان بکشاند.

ایران هم اکنون حرفی برای گفتن در دنیا دارد

این مسئول عنوان کرد: حضور اسلام در ایران باعث شد که ایرانیان در تمام عرصه ها به جایگاه های خوبی برسند و ایران از لحاظ علمی در منطقه در رتبه اول قرار گیرد.

انصاری با اشاره به اینکه جوانان ایرانی از ضریب هوشی بالایی برخوردار هستند، ادامه داد: در حال حاضر دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده و فرهنگها و تمدنها طی رقابتی در داد و ستدها از بین رفته اند.

وجود موزه ها در زمینه حفظ آثار ضروری است

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم یادآور شد: در برخی از مواقع تاریخ دچار تحریف شده و برخی از قهرمانان ملی به دست فراموشی سپرده شده اند که در این زمینه وجود موزه ها در زمینه حفظ آثار و وقایع تاریخ نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان شهریار در کشور از آوازه خوبی برخوردار است، ادامه داد: شهریار نگین سبز و ریه تنفسی استان تهران است که این مهم بر پتانسیلهای موجود در شهرستان افزوده است.

این مسئول با تاکید بر لزوم بازگویی تاریخ در موزه ها اضافه کرد:موزه شهرستان شهریار می تواند تبدیل به قطبی شود.

کد مطلب 1772001

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