تجارت محور اصلی توسعه خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا جمیع پیش از ظهر شنبه در میز کشوری افغانستان که در بیرجند برگزار شد، اظهارداشت: شناخت و رفع موانع صادراتی با افغانستان در اولیت کاری مسئولان است.

وی با با اشاره به وجود 450 کیلومتر مرز مشترک خراسان جنوبی با کشور افغانستان افزود: می توانیم کمال استفاده رادر رونق صادرات استان داشته باشیم.

وی با اشاره به رشد صادرات ایران و افغانستان گفت: در استان خراسان جنوبی نیز در زمینه صادرات با افغانستان وضعیت نسبی خوبی داریم که با تکمیل زیر ساختها در پایانه های مرزی استان شاهد گسترش تبادلات در آینده نزدیک خواهیم بود.

وی خواستار همکاری مسئولان استان در رفع تنگاها و مشکلات تجار و صادر کنندگان و زیر ساختهای صادراتی شد و ادامه داد: صادرات در خراسان جنوبی طی هشت ماهه امسال رشد هفت درصدی داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی خواستار ایجاد مصوبه ای برای طرح های ترجیحی استان با افغانستان شد و گفت: اگر در این زمینه مصوبه ای را برای صادرات و واردات با کشور افغانستان داشته باشیم در توسعه معاملات اقتصادی به استان کمک می شود.