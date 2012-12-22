25 درصد سهم بازار افغانستان مربوط به ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا توفیقی زواره پیش از ظهر شنبه در میز کشوری افغانستان که در بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: سال گذشته ایران بیش از دو میلیارد و 180 میلیون دلار کالا به کشور افغانستان صادرات داشته است.

وی با بیان اینکه ایران هزینه های زیادی را از کشور افغانستان به دلیل حضور اتباع افغان در کشور متحمل شده است؛ گفت: حضور افغان ها در کشور آثار و برکات زیادی نیز به دنبال داشته که از جمله آن آشنایی آنها با فرهنگ، اقتصاد و آداب و رسوم ما بوده است.

توفیقی زواره با بیان اینکه باید از این مزیت های نسبی حداکثر استفاده را برای در دست گرفتن بازار افغانستان داشته باشیم، ادامه داد: در بحث صادرات باید به قیمت، کیفیت و نیاز مخاطب توجه ویژه شود.

وی بیان داشت: طی هشت ماهه نخست امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور با در نظر گرفتن میعانات ، 28 میلیارد دلار بوده است.

وی به همجواری ایران با 15 کشور اشاره کرد و گفت: این یک فرصت مناسب برای صادرات هرچه بیشتر و با کیفیت محصولات ایرانی به بازار این کشورهاست.

رویه فعلی صادرات به افغانستان برای نگهداری این بازار امید بخش نیست

وی با بیان اینکه در رویه فعلی محصولات به افغانستان استمرار حرکت و موفقیت امید بخش نیست، گفت: به موضوع تولید در کنار صادرات باید توجه شود و تولیدات ما باید صادرات محور باشند.

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران بر تاسیس دفتر حمایت از فعالیت های بازاریابی در افغانستان تاکید کرد و ادامه داد: یکی از استان های شرق کشور باید برای تاسیس این دفتر در کشور افغانستان پیش قدم شود.

وی با بیان اینکه از صاحبان ایده در استانها که نیت سرمایه گذاری دارند حمایت می شود، افزود: البته هیچ فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد مگر اینکه مطالعه بارزار های منطقه ای و جهان لحاظ شده باشد.

توفیقی زواره با تاکید بر اینکه بدون شناخت بازار فروش اقدام به تولید مثمر‌ثمر نیست، تصریح کرد: در زمینه ایجاد نمایندگی ها در کشور افغانستان و منافع مشترک با تجار افغانی باید وارد عمل شویم و این در رونق صادرات به این کشور می تواند تاثیرات زیادی داشته باشد.

وی افزود: در استان خراسان جنوبی باید موضوعات صادراتی در قالب تشکل ها منسجم شوند تا بتوانیم در مباحث صادراتی برنامه ریزی دقیق و منسجمی داشته باشیم.

توفیقی زواره خواستار اجرای پروژه های کوتاه مدت در کشور افغانستان شد و گفت: در حال حاضر کشور افغانستان نیازمند ورود یخچال های صنعتی است و بهتر است تجار در این زمینه ورود پیدا کنند.