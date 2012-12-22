ترافیک نیمه سنگین در ورودی شهر تهران/ انسداد محور عباس آباد ــ کلاردشت

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک در تمامی محورهای کشور به جز ورودیهای شهر تهران روان بوده و ترافیک در اتوبان کرج - تهران در محدوده ورودی پایتخت نیمه سنگین است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون بارش باران در جاده های استان بوشهر ادامه دارد،افزود: سطح محورهای این استان لغزنده است و سطح دید کاهش یافته است. در اکثر محورها بارش باران و برف قطع شده است اما سطع جاده همچنان لغزنده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تاکید کرد: محورهای شمشک به دیزین، پونل به خلخال، عباس آباد به کلار دشت و کنارک به جاسک نیز به علت شرایط بد جوی مسدود است. از رانندگان می خواهیم به هنگام تردد در محورهای کوهستانی زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

سلبی ادامه داد: هموطنان می توانند با تماس با شماره تلفن88255555 در جریان وضعیت جوی راههای کشور قرار گیرند.