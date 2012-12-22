به گزارش خبرگزاری مهر، "سرآلکس فرگوسن" ابراز امیدواری کرد هرگاه رونالدو قصد ترک رئال مادرید را داشت به اولدترافورد بازگردد.

فرگوسن اظهار داشت: دوست دارم او را اینجا ببینم. اما اول باید دید با چه قیمتی می توان این بازیکن را به خدمت گرفت و دوم اینکه من اصلا فکر نمی کنم رئال بخواهد این بازیکن را از دست بدهد. فکر کردن به این بازیکن کمی رویاپردازانه است.

بر پایه گزارش سان، رونالدو تا سال 2015 با رئال مادرید قرارداد دارد. من یوناتید این بازیکن را در سال 2009 با قیمت 80 میلیون پوند به رئال فروخت و رئال اکنون 120 میلیون پوند بابت این بازیکن می خواهد.