  1. بین الملل
۲ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۸

نادیده گرفتن هشدار مقامات سابق از سوی کاخ سفید/چهار شرکت ایرانی تحریم شدند

نادیده گرفتن هشدار مقامات سابق از سوی کاخ سفید/چهار شرکت ایرانی تحریم شدند

وزارت خزانه داری آمریکا با وجود هشدار مقامات سابق این کشور در رابطه با تاثیر سوء تحریم های بیشتر بر مذاکرات آتی ایران و غرب، روز گذشته از اعمال تحریم های جدید علیه تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، وزارت خزانه داری آمریکا در طرح افزایش تحریم های ایران، چهار شرکت و یک فرد حقیقی ایرانی را در لیست تحریم های خود قرار داد.

همزمان با این اقدام آمریکا، اتحادیه اروپا نیز 18 شرکت و یک فرد حقیقی ایرانی را در لیست تحریم های خود قرار داد.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده که یکی از این شرکت ها در امر ارسال سلاح به دولت سوریه نقش دارد.

این تحریم ها در حالی اعمال می شوند که ایران و غرب در آستانه آغاز مذاکرات جدیدی قرار دارند و در هفته های گذشته تعداد زیادی از مقامات سابق آمریکا با ارسال نامه های متعددی به کاخ سفید در مورد عواقب اعمال فشارهای بیشتر به ایران، هشدار داده بودند.

کد مطلب 1772011

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