60 هزار تن چغندرقند از کشتزارهای خراسان شمالی برداشت شد

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال جاری هزار و 825 هکتار از اراضی کشاورزی خراسان شمالی زیر کشت چغندرقند رفته بود که از این سطح حدود 60 هزار تن محصول برداشت شد.

وی با بیان اینکه محصول آخرین مزارع چغندرقند استان نیز در هفته گذشته برداشت شد، اظهار داشت: بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند خراسان شمالی به ترتیب به شهرستان های شیروان، فاروج و اسفراین تعلق داشت.

عدالتیان غالب ارقام چغندرقند کشت شده در خراسان شمالی را ارقام جام، مراک، جلگه، گدوک و آذر ذکر کرد و افزود: تامین نهاده های کشت نظیر کود شیمیایی، نظارت بر توزیع بذور اصلاح شده، توسعه بیمه محصولات، اجرای عملیات به زراعی و ... از جمله اقدامات جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان چغندرکار در سال جاری بود.

وی با یادآوری اینکه در سال گذشته در مجموع 64 هزار تن چغندرقند از سطح دو هزار و 100 هکتار از مزارع خراسان شمالی برداشت شده بود، در مورد علت کاهش سطح زیر کشت و تولید این محصول تصریح کرد: کاهش قیمت چغندرقند و به تبع آن کاهش رغبت کشاورزان به کاشت این محصول سبب شد تا میزان کشت چغندرقند در خراسان شمالی در سال جاری به نسبت سال پیش کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری از سطح 310 هزار و 963 هکتار از اراضی زراعی و باغی خراسان شمالی در مجموع یک میلیون و 146 هزار و 670 تن انواع محصولات زراعی و باغی برداشت شده است.