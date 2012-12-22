استراتژی تولید کتاب در شرایط فعلی نشر باید تغییر کند

علی زارعی نجفدری، مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اقتصادی نشر در ماه‌های اخیر گفت: درست است نشر کشور ما در حال حاضر با مشکل کاغذ روبروست، اما همه امور حرفه‌ای نشر در کاغذ خلاصه نمی‌شود و نمی‌توان با اشاره به این مشکل گفت که نشر در حال تعطیل شدن است.

وی ادامه داد: عرصه نشر ایران، حوزه فاخر و ارزشمندی است که غالباً انسان‌های فرهیخته و در عین حال متعهد و دغدغه‌مند عرصه فرهنگ و علم، در این حوزه فعال هستند و این واقعیت، عرصه نشر جمهوری اسلامی ایران را از نشر دیگر مناطق دنیا، متمایز و برجسته کرده است.

وی افزود: مشکلات کاغذ در حوزه نشر، مشکل حرفه‌ای است و به عنوان یک ناشر معتقدم ناشر حرفه‌ای می‌تواند روش تولید کتاب خویش را در مواقع بروز مشکلات حرفه‌ای تغییر دهد تا به نوعی از فشار مشکلات بکاهد و این مساله‌ای است که ناشران ما باید به آن عنایت بیشتری کنند.

زارعی نجفدری همچنین گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه‌های نشر بخش‌های خصوصی و عمومی در کاهش و رفع مشکلات فعلی کاغذ باید چاره‌ای بیندیشند. در این رابطه صحبتی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتم، ایشان و دولت به دنبال حل این موضوع هستند. در جلسات هیئت دولت مشکلات مربوط به کاغذ صنعت نشر مطرح شد و اخیرا هم وزیر ارشاد همراه با برخی از فعالان حوزه نشر، دیداری با رئیس جمهور داشتند و آقای احمدی‌نژاد هم با شنیدن صحبت‌ آنان، از این موضوع نگران شده و خواستار پیگیری سریع چرایی وضعیت فعلی و رفع مشکلات کاغذ این حوزه شدند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه در مقابل مشکل فعلی کاغذ در بازار نشر، نباید حوزه نشر را منفعل وانمود کرد، افزود: حوزه نشر ایران در عین حفظ استراتژی کلان خود، توانایی تغییر خُرد استراتژی‌ها و تغییر روش در چاپ و نشر کتاب متناسب با شرایط مشکل فعلی کاغذ را دارد و از این طریق می‌تواند تا حدودی بر مشکلات کاغذ فائق آید.