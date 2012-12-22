برگزاری همایش مشترک کمیسیون شوراهای مجلس برای تدوین قانون جامع احزاب

محمد رضا راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلاح قانون احزاب که در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: بحث در مورد قانون احزاب یکی از محورهای دیدار حزب وحدت و همکاری ملی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در اینده نزدیک برگزار می شود ، خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه قانون احزاب نباید با عجله مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: این قانون از سال 62 وجود دارد بنابراین نیازی به فوریت آن برای بررسی در مجلس نیست و بررسی شتابزده این قانون هیچ معضلی را حل نمی کند.

دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی ضمن انتقاد از بررسی شتابزده قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری ضعف هایی داشت اما نیازی نبود مجلس با عجله این قانون را در شرایط کنونی در دستور کار خود قرار دهد و همنیطور که شاهد هستیم این قانون به هیچ وجه موجب تقویت مشارکت مردم در انتخابات نخواهد شد .

راه چمنی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس می خواهیم که قانون احزاب را همچون قانون انتخابات ریاست جمهوری شتابزده بررسی نکنند.



وی در ادامه با ارائه پیشنهادی به کمیسیون شوراها برای هر چه بهتر تدوین کردن قانون جدید احزاب گفت: کمیسیون شوراها به همراه مرکز پژوهش های مجلس همایشی را با حضور احزاب سیاسی کشور و دبیران کل آن برگزار و پیش نویس قانون احزاب را به چالش بگذارند تا قانونی جامع و کامل تصویب شود.



راه چمنی همچنین با تاکید بر اینکه وجود همه سلایق در تدوین قانون احزاب ضروری است، گفت: قانون احزاب نباید یک بعدی و توسط یک حزب خاص و یا جریان خاصی تدوین شود و برای کارآیی این قانون لازم است همه گروه های سیاسی از سلایق مختلف در مورد آن اظهار نظر کنند.

دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی، با طرح این سوال که کمیسیون شوراها بر چه اساس و مرجعی قانون جدید احزاب را تدوین می کند ، خاطرنشان کرد: بهترین مرجع احزاب سیاسی هستند که نقاط ضعف و قوت قانون فعلی را می دانند و بر اساس آن فعالیت های سیاسی خود را انجام داده اند؛ بنابراین بدون نظرخواهی از احزاب قانون خوب و جامعی تدوین نخواهد شد.

به گزارش مهر، فردا سوم دیماه بررسی طرح اصلاح قانون احزاب در درستور کار کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد .

امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است: با عنایت به جایگاه احزاب در فضای سیاسی کشور ، کمیته احزاب کمیسیون شوراها با حضور افراد آگاه و خبره در این حوزه و تلاش آقای زاکانی نماینده تهران با آسیب شناسی عملکرد احزاب در کشور کوشید تا قانونی کامل و جامع برای تسهیل فعالیت گروههای سیاسی پیشنهاد و به تصویب برساند.