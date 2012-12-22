مژگان کلهر، نویسنده و مترجم کودک نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدیدش گفت: در حال حاضر مشغول ترجمه کتابی به نام «آقای هنشاو عزیز» هستم. این کتاب اثر بورلی کلیری است و برای نوجوانان نوشته شده است.

وی افزود:‌ این کتاب ماجرای پسربچه‌ای است که با یک نویسنده نامه‌نگاری دارد و علاوه بر داستانی که دارد، به گونه‌ای تمرین و آموزش نوشتن برای نوجوانان هم هست. متن کتاب هم در واقع شامل نامه‌هایی است که پسر نوجوان قصه به نویسنده می‌فرستد. این اثر جزو داستان‌های قدیمی است که در سال 1984 جایزه نیوبری را برده است و پیش از این یک بار در ایران ترجمه شده است. اما نشر پیدایش به تازگی سعی دارد آثار قدیمی را با ترجمه‌های جدید روانه بازار نشر کند که در این طرح،‌ ترجمه این کتاب به من واگذار شد.

این مترجم در ادامه گفت:‌ در حال حاضر به تازگی ترجمه این کتاب را آغاز کرده‌ام و تنها چند نامه ابتدایی آن را بازگردانی کرده‌ام. کتاب حجم زیادی هم ندارد و قرار است ترجمه «آقای هنشاو عزیز» را تا اسفند به ناشر تحویل بدهم.