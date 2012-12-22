محیط زیست فارس در نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس ضمن حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی محیط زیست از صنایع فعال استان که در نمایشگاه حضور یافتند تقدیر و حضور آنان را نشانه رویکرد زیست محیطی مدیران صنایع و توجه آنان به رعایت الزامات زیست محیطی عنوان کرد و گفت: مشارکت در برنامه های عمومی همچون نمایشگاه محیط زیست نقش موثری در گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست دارد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی همچنین نمایشگاه بین المللی محیط زیست را فرصت مناسبی برای آشنایی دوستداران طبیعت و محیط زیست با آخرین امکانات و فناوریها در حوزه محیط زیست و نیز آشنایی باشیوه های جدید مدیریت زیست محیطی دانست و گفت: از دیگر دستاوردهای برپایی این نمایشگاه این است که حداقل برای چند روز تمام نگاه ها به موضوع محیط زیست و خطراتی که آن را تهدید می کند متوجه می شود که این تمرکز و توجه در مردم ، مسوولین و دلسوزان محیط زیست می تواند زمینه ساز ارائه ی راهکارهای اصولی و عملی برای حفظ محیط زیست باشد.

وی همچنین در بازدید از سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نمایشگاه را بستری مناسب جهت مشارکت بیشتر مردم در حفظ محیط زیست عنوان کرد و افزود: با توجه به گستردگی حوزه محیط زیست، حفاظت از آن بدون مشارکت و حضور آحاد مردم امکان پذیر نیست.

وی گفت: امسال با توجه فرصت محدود برای حضور در نمایشگاه، فعالیت های زیست محیطی شایان توجهی توسط اداره کل و صنایع استان ارائه شد. اما امیدواریم از سال آینده با تشکیل دبیر خانه دائمی نمایشگاه محیط زیست فضای مناسبی جهت برنامه ریزی ایجاد شود وبتوان دستاوردهای زیست محیطی صورت گرفته را درخور شان استان در نمایشگاه به نحو مطلوبی ارایه دهیم.

این نمایشگاه در فضایی به مساحت بیش از 12 هزار متر مربع در 7 سالن بزرگ نمایشگاهی و با حضور بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی از 29 آذر لغایت دو دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.