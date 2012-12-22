قیمت دلار مبادلاتی افزایش و یورو کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، روپیه هند ، درهم امارات و ریال قطر نسبت به روز پنجشنبه افزایش و همچنین قیمت یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، لیرترکیه و روبل روسیه کاهش یافته، ضمن اینکه قیمت ین ژاپن ، یوآن چین و وون کره جنوبی ثابت باقی مانده است.
|
جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
|
نوع ارز
|
قیمت امروز(ریال)
|
قیمت دیروز(ریال)
|
دلار
|
24600
|
24596
|
یورو
|
32441
|
32526
|
درهم امارات
|
6698
|
6696
|
لیرترکیه
|
13692
|
13778
|
یوآن چین
|
3948
|
3948
|
روپیه هند
|
447
|
437
|
پوند انگلیس
|
39783
|
39978
|
کرون سوئد
|
3754
|
3755
|
فرانک سوئیس
|
26876
|
26937
|
روبل روسیه
|
798
|
799
|
یکصد ین ژاپن
|
29200
|
29200
|
یکهزار وون کره جنوبی
|
23000
|
23000
|
ریال قطر
|
6756
|
6755
