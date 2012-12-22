قیمت دلار مبادلاتی افزایش و یورو کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، روپیه هند ، درهم امارات و ریال قطر نسبت به روز پنجشنبه افزایش و همچنین قیمت یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، لیرترکیه و روبل روسیه کاهش یافته، ضمن اینکه قیمت ین ژاپن ، یوآن چین و وون کره جنوبی ثابت باقی مانده است.

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نوع ارز قیمت امروز(ریال) قیمت دیروز(ریال) دلار 24600 24596 یورو 32441 32526 درهم امارات 6698 6696 لیرترکیه 13692 13778 یوآن چین 3948 3948 روپیه هند 447 437 پوند انگلیس 39783 39978 کرون سوئد 3754 3755 فرانک سوئیس 26876 26937 روبل روسیه 798 799 یکصد ین ژاپن 29200 29200 یکهزار وون کره جنوبی 23000 23000 ریال قطر 6756 6755 برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز حدود 2460 تومان، یورو 3244 تومان، پوند انگلیس 3978 تومان، درهم 670 تومان و لیر ترکیه 1369 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز شنه به شرح جدول ذیل است: