۲ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۱

قیمت انواع ارز در شنبه/

قیمت دلار مبادلاتی افزایش و یورو کاهش یافت

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در شنبه دوم دی ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، روپیه هند ، درهم امارات و ریال قطر نسبت به روز پنجشنبه افزایش و همچنین قیمت یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، لیرترکیه و روبل روسیه کاهش یافته، ضمن اینکه قیمت ین ژاپن ، یوآن چین و وون کره جنوبی ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز حدود 2460 تومان، یورو 3244 تومان، پوند انگلیس 3978 تومان، درهم 670 تومان و لیر ترکیه 1369 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز شنه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

قیمت امروز(ریال)

قیمت دیروز(ریال)

دلار

24600

24596

یورو

32441

32526

درهم امارات

6698

6696

لیرترکیه

13692

13778

یوآن چین

3948

3948

روپیه هند

447

437

پوند انگلیس

39783

39978

کرون سوئد

3754

3755

فرانک سوئیس

26876

26937

روبل روسیه

798

799

یکصد ین ژاپن

29200

29200

یکهزار وون کره جنوبی

23000

23000

 ریال قطر

 6756

6755
 
