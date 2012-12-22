دلیل بیداری اسلامی پیامهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خیرخواه عصر جمعه در همایش بزرگ عاشورائیان در کلاله اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام (ره) شکل گرفت و امروز با گذشت سه دهه و در نتیجه هدایت مقام معظم رهبری، کشتی انقلاب مسیر خود را با سرعت می پیماید و باعث بیداری امت های اسلامی نیز شده است.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، در ادامه با بیان اینکه هر اتفاقی در تاریخ مختص به زمان خودش است، گفت: بسیاری از این اتفاقات باگذشت زمان به فراموشی سپرده می شود.

وی تصریح کرد: اما در خصوص واقعه کربلا هرچه فاصله زمانی آن بیشتر می شود، شناخت بشریت نسبت به فلسفه و اهداف آن نهضت نیز افزایش می یابد.

خیرخواه افزود: قیام امام حسین(ع) و واقعه کربلا اختصاص به شیعه و سنی ندارد، بلکه متعلق به تمام بشریت است و به همین دلیل در ماه محرم همه اقشار، پیروان سایر ادیان و مذاهب نیز به این شخصیت عشق می ورزند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور هدف اصلی قیام امام حسین(ع) را ایجاد اصلاح در امت جدش دانست و افزود: هدف اصلی اباعبدالله (ع) امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: در کلام الله مجید 7 آیه اختصاص مستقیم به امر به معروف و نهی از منکر دارد و آیات دیگر نیز اشاره به این امر مهم دارد و از این آیات در می یابیم که اولین آمر به معروف و ناهی از منکر خود خداوند متعال است که در جاهای مختلف امر فرموده اند و در مسائلی که به آنها منکر نامیده می شود، نهی فرموده اند.

حجت الاسلام خیرخواه، دفاع از دین و مقاومت در برابر باطل را از وظایف علما و دانشمندان دینی برشمرد و گفت: علما و دانشمندان باید در عرصه های دینی وارد شوند و در مقابل منکر و باطل بایستد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای مقابله با دین مبین اسلام اظهار داشت: مستکبرین جهان دست به دست هم دادند که آموزه های این حرکت بزرگ نبوی را از بین ببرند و اکنون احیای ارزش های دینی و تشریح اهداف قیام امام حسین(ع) بر عهده یکایک ما است.

وی گفت: دین اسلام تنها به مسائل فردی نمی پردازد و به همین خاطر علمای دینی در برابر اقشار جامعه مسئولیت دارند و باید تلاش کنند که آموزه های حادثه کربلا استمرار پیدا کند و پیروان حضرت باید این راه را برای خود الگو قرار دهند.