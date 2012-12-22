۲ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۱

حجت الاسلام خیرخواه:

دلیل بیداری اسلامی پیامهای انقلاب است

کلاله - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با اشاره به اینکه دلیل بیداری اسلامی در کشورهای مختلف پیام های انقلاب اسلامی ایران است، گفت: هر حرکتی که در جهت نشر دنیای اسلام مشاهده می کنیم، نشات گرفته از صدور انقلاب اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خیرخواه عصر جمعه در همایش بزرگ عاشورائیان در کلاله اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام (ره) شکل گرفت و امروز با گذشت سه دهه و در نتیجه هدایت مقام معظم رهبری، کشتی انقلاب مسیر خود را با سرعت می پیماید و باعث بیداری امت های اسلامی نیز شده است.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، در ادامه با بیان اینکه هر اتفاقی در تاریخ مختص به زمان خودش است، گفت: بسیاری از این اتفاقات باگذشت زمان به فراموشی سپرده می شود.

وی تصریح کرد: اما در خصوص واقعه کربلا هرچه فاصله زمانی آن بیشتر می شود، شناخت بشریت نسبت به فلسفه و اهداف آن نهضت نیز افزایش می یابد.

خیرخواه افزود: قیام امام حسین(ع) و واقعه کربلا اختصاص به شیعه و سنی ندارد، بلکه متعلق به تمام بشریت است و به همین دلیل در ماه محرم همه اقشار، پیروان سایر ادیان و مذاهب نیز به این شخصیت عشق می ورزند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور هدف اصلی قیام امام حسین(ع) را ایجاد اصلاح در امت جدش دانست و افزود: هدف اصلی اباعبدالله (ع) امر به معروف و نهی از منکر بوده است. 

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: در کلام الله مجید 7 آیه اختصاص مستقیم به امر به معروف و نهی از منکر دارد و  آیات دیگر نیز اشاره به این امر مهم دارد و از این آیات در می یابیم که اولین آمر به معروف و ناهی از منکر خود خداوند متعال است که در جاهای مختلف امر فرموده اند و در مسائلی که به آنها  منکر نامیده می شود، نهی فرموده اند.

حجت الاسلام خیرخواه، دفاع از دین و مقاومت در برابر باطل را از وظایف علما و دانشمندان دینی برشمرد و گفت: علما و دانشمندان باید در عرصه های دینی وارد شوند و در مقابل منکر و باطل بایستد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای مقابله با دین مبین اسلام اظهار داشت: مستکبرین جهان دست به دست هم دادند که آموزه های این حرکت بزرگ نبوی را از بین ببرند و اکنون احیای ارزش های دینی و تشریح اهداف قیام امام حسین(ع) بر عهده یکایک ما است.

وی گفت: دین اسلام تنها به مسائل فردی نمی پردازد و به همین خاطر علمای دینی در برابر اقشار جامعه مسئولیت دارند و باید تلاش کنند که آموزه های حادثه کربلا استمرار پیدا کند و پیروان حضرت باید این راه را برای خود الگو قرار دهند.

