آخرین وضعیت جسمانی طالبانی/ بعثی ها در پوشش جدید برمی گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عراق شاهد رویدادهای مختلفی است که آخرین وضعیت جسمانی جلال طالبانی و تنشهای ناشی از بازداشت شماری از محافظان وزیر دارایی عراق تیتر یک رسانه های امروز این کشور را تشکیل می دهند.

وضعیت جسمانی طالبانی

یک منبع بیمارستانی آگاه در گفتگو با روزنامه الصباح اعلام کرد که وضعیت جسمانی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که برای ادامه درمان به آلمان منتقل شده است خوب است و وی با ایما و اشاره به برخی پرسش ها پاسخ می دهد.

این منبع افزود: جلال طالبانی مرحله خطر را پشت سر گذاشته است و به خوبی به درمان پاسخ می دهد.

وی دوشنبه شب پس از دیدار با برخی مقامات عراقی از جمله نخست وزیر در راستای تلاش برای حل اختلافات سیاسی بغداد - اربیل سکته کرد و به بیمارستان "مدینه الطب" بغداد منتقل شد.

دیدار حکیم و مطلک

خبرگزاری براثا نیز گزارش داد: صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق شب گذشته با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی این کشور در بغداد دیدار کرد.

در این دیدار که در دفتر حکیم انجام شد آخرین رویدادهای سیاسی عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در این دیدار بر ضرورت مقابله با چالش های فرا روی کشور با استفاده از اتحاد ملی تاکید کرد.

آزادی 50 نفر از محافظان وزیر دارایی

سومریه نیوز گزارش داد: "محمد الخالدی" گزارشگر پارلمان عراق اظهار داشت : سرویس های امنیتی 50 نفر از محافظان "رافع العیساوی" وزیر دارایی عراق را آزاد کرده اند و 10 نفر دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند.

این افراد طی صدور یک حکم قضایی رسمی و به اتهام دست داشتن در حوادث تروریستی عراق بازداشت شده بودند. این افراد طبق ماده چهار قانون اساسی عراق درباره تروریسم بازداشت شده اند.

سفر النجیفی به اربیل

خبرگزاری اصوات العراق نیز اعلام کرد: "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان عراق به طور غیر منتظره به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق سفر کرد.

وی که به همراه برخی از مسئولان بغداد راهی اربیل شده است قصد دارد درباره بحران ناشی از بازداشت محافظان رافع العیساوی گفتگو کند.

نشست فهرست العراقیه

به گزارش مهر، فهرست العراقیه پس از بازداشت محافظان رافع العیساوی نشست فوق العاده ای را با مشارکت صالح المطلک، اسامه النجیفی، رافع العیساوی و تنی چند از رهبران العراقیه برگزار کردند. در پایان این نشست بیانیه ای صادر شد که در آن ضمن انتقاد از نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام شد که وی اهل تسنن را هدف قرار داده است.

وزیر دارایی عراق از نوری المالکی خواست که از سمت خود استعفا کند و همچنین از پارلمان این کشور خواست که بحث سلب اعتماد از نخست وزیر را بار دیگر به جریان بیندازد.

سفر قریب الوقوع هیئتی کردی به بغداد

خبرگزاری براثا گزارش داد: "عبدالحسین الیاسری" نماینده ائتلاف دولت قانون پیش بینی کرد که بحران های سیاسی عراق به زودی حل و فصل شود. مشکلات موجود میان گروه های سیاسی به ویژه پس از نشست های اخیر بغداد - اربیل باقی نخواهد ماند.

وی افزود: هیئتی از اقلیم کردستان عراق برای حل تنش های موجود به زودی به بغداد سفر خواهد کرد و توافقنامه های سیاسی مهمی در راستای منافع ملی به امضا خواهد رسید.

شرکت عزت الدوری در انتخابات آتی

خبرگزاری النخیل به نقل از "علی الصجری" عضو العراقیه سفید فاش کرد که برخی از بعثی های بلندپایه رژیم سابق عراق و وابسته به عزت الدوری معاون صدام قصد دارند در فهرستی تحت عنوان "عائدون" در انتخابات آتی عراق شرکت کنند.

این افراد که اغلب ساکن سوریه هستند پس از حوادث اخیر این کشور تصمیم دارند به عراق بازگردند. این بعثی ها آمادگی دارند تا در انتخابات آتی عراق چه انتخابات شوراهای استانی و نواحی و چه انتخابات پارلمانی مشارکت داشته باشند.

هلاکت سرکرده القاعده در بغداد

نهرین نت گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق توانستند در یک درگیری مسلحانه "طه العیثاوی" سرکرده القاعده در جنوب بغداد را به قتل برسانند.

وی متهم به برنامه ریزی و اجرای دهها عملیات تروریستی مسلحانه در بغداد و اطراف آن بود که برای انجام اقدامات تروریستی از بسته های انفجاری و خودروهای بمبگذاری شده استفاده می کرد.