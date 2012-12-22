سقوط شهروند بابل به رده پنچم فوتسال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم شهروند بابل و گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته هفتم لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور شامگاه جمعه در بابل به مصاف هم رفتند که در پایان تیم اصفهانی با نتیجه 5 بر 2 صاحب برتری شد.



نیمه نخست این مسابقه با برتری تیم گیتی پسند اصفهان به پایان رسیده بود. شاگردان مجتبی حبیبیان در تیم شهروند بابل در حالی تن به شکست خانگی در هفته هفتم دادند که در سه دیدار گذشته خود برابر حریفان پیروز شده بودند.



تیم شهروند بابل با وجود این شکست همچنان با 9 امتیاز به مکان پنجم جدول رده بندی این مسابقات سقوط کرد.

شکست تیم شهرداری نکا از میهمان شیرازی خود



تیم فوتسال شهرداری نکا در دیداری از هفته هفتم لیگ دسته اول فوتسال کشور، از میهمان شیرازی خود شکست خورد.

در این دیدار که شامگاه جمعه در سالن ورزشی شهید طوسی نکا برگزار شد، شاگردان احد جعفری با نتیحه 5 بر 2 مغلوب تیم دایتی شیراز شدند.



گل های تیم میزبان توسط حمید سالار از روی نقطه پنالتی و میثم علی بیگی به ثمر رسید اما این گل ها نتوانست مانع پذیرش این شکست خانگی شود.



تلاش شهروند بابل برای رسیدن به صدر جدول لیگ



سرمربی تیم فوتسال شهروند بابل گفت: تلاش های کادر فنی و بازیکنان تیم شهروند بابل رسیدن به صدر جدول رده بندی مسابقات دسته یک فوتسال باشگاههای کشور است.



مجتبی حبیبیان پس از شکست تیمش شهروند بابل برابر تیم گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته هفتم لیگ دسته یک فوتسال باشگاه های کشور گفت: دلیل شکست تیم شهروند بابل برابر تیم گیتی پسند اصفهان، ناشی از غرور کاذب بازیکنان تیم شهروند پس از سه پیروزی متوالی برابر حریفان بود.



وی افزود: در نیمه دوم مسابقه با تیم اصفهانی موقعیت های زیادی را برای گلزنی داشتیم، اما بازیکنان ما در ضربه های خطر پراشتباه بودند.