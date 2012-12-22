رشد 43 درصدی کارتن خوابها در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تعداد افرادی که در انگلیس شب ها در کنار خیایان می خوابند در سال گذشته 43 درصد افزایش یافته است.

رویترز در ادامه به نقل از فردی به نام "برن" می نویسد : اگر شما جایی برای زندگی نداشته باشید همانند یک مزاحم به نظر می رسید و اگر مزاحم باشید کسی به شما کار نمی دهد و اگر شاغل نباشید بواسطه آنکه مجبورید در کنار خیایان زندگی کنید آبروی خود را از دست می دهید.

بر اساس این گزارش، وضعیت بد اقتصادی موجب شده تا دولت انگلیس بودجه نهادهای محلی و امور خیریه را کاهش دهد و به این تزتیب کارهایی که در یک دهه گذشته برای رفاه بی خانمان ها در انگلیس انجام گرفته بود به یکباره رنگ باخت.

فقط در شهر لندن و در سال 2011-2012 در حدود شش هزار نفر شب را در کنار خیابان ها به صبح رسانند در حالیکه این تعداد در سال قبل از آن سه هزار و 900 نفر و در سال 2006-2007 فقط سه هزار نفر بود.

62 درصد از شش هزار نفری که در سال جاری میلادی در لندن کارتن خواب بوده اند هم اکنون در خیابان ها حضور دارند.

بر اساس این گزارش هر چند که تعداد افراد کارتن خواب در انگلیس افزایش یافته اما با این وجود در ابتدای سال یکی از وزیران کابینه اعلام کرده بود که تعداد افراد کارتن خواب در نیویورک 10 برابر بیشتر از انگلیس است.

"بوریس جانسون" شهردار محافظه کار لندن نیز پیش از سال 2012 و با توجه به برگزاری بازیهای المپک در این شهر وعده داده بود که معضل کارتن خواب ها در لندن را ریشه کن کند.

با این وجود دولت انگلیس از کاهش بودجه های خود خبر می دهد که نهادهای خیریه با استناد به آن از افزایش تعداد بی خانمان ها در این کشور ابراز نگرانی کرده اند.