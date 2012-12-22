اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، نظر خود را در مبحث تائید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری آینده بر مبنای رجل مذهبی و سیاسی بودن اینگونه بیان کرد: در چند دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان در مسئله رجل مذهبی بودن کاندیداها با مدارا برخورد کرده است.

وی افزود: نظر شخصی من این است که وقتی شخصی رجل مذهبی نباشد در برخورد با مسئله ولایت فقیه دچار مشکل می شود؛ مثل بحثی که آقای احمدی نژاد در همایش قانون اساسی داشت مبنی بر این که قانون اساسی را قبول دارد و ولایت فقیه را هم به خاطر این که در قانون اساسی آمده است می پذیرد.

دلایل تاکید بر توجه به رجل مذهبی بودن کاندیداها

قائم مقام سابق حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر این که مسئله ولایت فقیه اساس فقهی دارد و امام(ره) که بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده بر آن تاکید کرده است، تصریح کرد: از همین رو است که بنده می گویم در تائید صلاحیت کاندیداها باید به مسئله رجل مذهبی بودن آن ها توجه داشت؛ چراکه در غیر اینصورت فردی برای اولین بار می آید، رئیس جمهور می شود و نتیجه اش سخنان اخیر در همایش قانون اساسی می شود.

وی اضافه کرد: البته اکثر افرادی که در حال حاضر برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده به عنوان کاندیداها مطرح هستند، رجل سیاسی محسوب می شوند، اما در این که چند نفر از آن ها رجل مذهبی هستند، باید تامل ویژه ای کرد.

بادامچیان شاخص های انتخاب و تائید صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان، احزاب و به تبع آن مردم را توجه به اصول قانون اساسی عنوان کرد و گفت: اصل 115 قانون اساسی می گوید یک کاندیدا باید رجل مذهبی، سیاسی، مدیر، مدبر و شهرت به حسن اخلاق داشته باشد.

ایران جای مدودوف بازی نیست

وی ادامه داد: مسئله دوم در انتخاب کاندیدای اصلح، مستفاد از اصل 121 قانون اساسی است. شهید بهشتی در تنظیم این بحث در قانون اساسی بسیار با حساسیت برخورد می کرد و تاکید فراوانی بر این موضوع داشت. بر اساس این اصل رئیس جمهور منتخب مردم سوگند می خورد که قدرت را به رئیس جمهور منتخب بعد از خود تحویل دهد؛ لذا این اصل قانونی تاکید دارد که در جمهوری اسلامی جایی برای مدودوف بازی نیست.

این فعال سیاسی اصولگرا با یادآوری اصل 122 قانون اساسی که تاکید بر پاسخگویی رئیس جمهور منتخب مردم در برابر ملت، رهبری و مجلس دارد، عنوان کرد: اگر قانون اساسی را قبول داریم نباید هرجا که به صلاحمان است بر اساس آن عمل کنیم و هرجا که به ضررمان می شود، اصول قانونی را به فراموشی بسپاریم، بنابراین اگر رئیس جمهوری بگوید که به رهبری، مجلس و ملت پاسخ نمی دهد، قطعا خلاف قانون عمل کرده است.

پست و مقام نباید باعث تغییر رفتار رئیس جمهور شود

وی اصلح بودن را یکی از مهمترین ویژگی های یک رئیس جمهور خواند و تاکید کرد: چون ما مسلمانیم و به اصول اسلامی پایبند، یکی از مهمترین شاخص ها برای یک کاندیدا این است که خودش و سپس مردم او را اصلح می دانند یا خیر؟ باید دید فردی که می خواهد کاندیدا بشود اقبالی به رای برای او می توان متصور بود، یا این که اگر به پست و مقام رسید، تغییری در رفتارهای گذشته او به وجود می آید و آیا توانمندی حفظ نظام را دارد؟ اگر همه این ها را داشت آن وقت می توان روی او به عنوان یک کاندیدا حساب کرد.

بادامچیان درباره ویژگی های رئیس جمهور آینده اظهارکرد: داشتن گفتمان، برنامه و تیم اجرایی قوی از اصلی ترین شاخصه ها و ویژگی های رئیس جمهور آینده باید باشد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ای که کاندیداها برای ریاست جمهوری ارائه می دهند نباید شعاری باشد، یعنی اگر در تولید، اقتصاد، تامین هزینه های کشور بدون اتکا به نفت، مالیات و ... برنامه ای دارند، باید آن را به صورت شفاف و عملیاتی برای مردم تشریح کنند.

رئیس جمهور آینده تیمش را معرفی کند

نماینده سابق مجلس ادامه داد: مهمتر از ارائه برنامه ها از سوی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، معرفی تیم و افرادی است که می خواهند این برنامه ها را اجرا کنند، یعنی باید یک کاندیدا نفرات و تیم خود را به مردم معرفی کنند تا مردم بتوانند افراد را سبک سنگین کنند و ببینند که اگر مسئولیت دولت آینده بر عهده این افراد بیفتد، توانایی اجرای برنامه ها و شعارهای ارائه شده را دارند یا خیر؟ این موضوع باعث می شود داستان آقای احمدی نژاد تکرار نشود که هر روز یک نفر را سرکار بگذارد و تا دید کار پیش نمی رود، آن فرد را برکنار کرده و دیگری را جایگزین کند.

وی مهمترین برنامه و اولویت کشور را در دولت آینده اقتصاد معرفی کرد.