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۲ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۹

طی دو روز گذشته/

5 نفر در تصادفهای رانندگی کرمان کشته و زخمی شدند

5 نفر در تصادفهای رانندگی کرمان کشته و زخمی شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: طی دو روز گذشته بر اثر بروز تصادف در رفسنجان و سیرجان پنج نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر برخورد یک دستگاه موتور سیکلت به خودروی حمل زباله در سیرجان یکی از راکبان موتور سیکلت در لحظه بروز سانحه جان باخت و راکب دوم نیز پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

دلیل بروز این حادثه عدم توجه راکب موتور سیکلت و همچنین عدم نصب علائم رانندگی به وسیله خودرو علام شده است.

همچنین روز گذشته نیز در پی واژگونی یک دستگاه سواری "ام.وی.ام" در رفسنجان استان کرمان، دو نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

در این حادثه  یک دستگاه سواری ام.وی.ام. با چهار سرنشین، روز گذشته هنگام تردد در محور انار – رفسنجان از جاده منحرف و واژگون شد.

بر اثر این سانحه رانندگی، راننده خودرو مصدوم و دو سرنشین آن به دلیل شدت جراحات وارده جان خودر را از دست دادند.
 
علت حادثه از سوی کارشناس تصادفات در دست بررسی است.
 
کد مطلب 1772045

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