خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: بعضا گفته شده است دانیل کلمان به سبک رئالیسم جادویی گرایش دارد. کلمان چه به رئالیسم جادویی گرایش داشته باشد، چه نداشته باشد، رمان «زمان مالر» او در وهله اول به نظر آمیختهای از سوررئالیسم و سیالیت ذهن است. از طرف دیگر گفته میشود کلمان به دنبال دغدغههای فلسفی و واکاوی عقاید نیچه است. نیچه معتقد است رئالیسم، عصر اراده نامحدود برای رسیدن به آگاهی است.
مکتب رئالیسم در پله اولش و هنگامی که هنوز نوع جادویی و دیگر انواعش رشد پیدا نکرده بودند، کشف و بیان واقعیتی است که رمانتیسم به آن توجه نداشت. در رمان «زمان مالر» شخصیت اصلی به دنبال حقیقت و مفهومی مشخص و صریح است. پس تا حدودی رئال بودنش تائید میشود، اما رئالیسم جادویی بودنش جای بحث و چالش دارد. چون نمیتوان عنصر واحدی و مشخص برای جادویی بودن رئالیسمش تعریف کرد.
دانیل کلمان نویسنده دورگه آلمانی ـ اتریشی، متولد 1975 است که در مصاحبههایش اعلام کرده در نوشتن به دنبال یک اثر مفسر نیست و میخواهد دورهساز بنویسد. او کارش را در سال 1998 با رمان «تصویر برن هلن» آغاز کرد. البته به قولی کارش را در 1997 شروع کرد. پس از آن هم مجموعه داستانی به نام «زیر آفتاب» از او منتشر شد و پس از آن رمان «زمان مالر» چاپ شد که باعث تشویق او شد و بعد از آن نویسندگی را به طور جدیتری پی گرفت.
«من و کامینسکی» رمان بعدی او در سال 2003 بود که ظاهرا اولی کتابی بوده که از او به فارسی ترجمه شده و ترجمهاش هم به عهده سعید فیروزآبادی بوده است. رمان «شهرت» اثر دیگری از او بود که در سال 2009 منتشر شد. چندی پیش هم نشر افق، ترجمه رمان «اندازهگیری دنیا» را از این نویسنده راهی بازار نشر کرد.
رمان «زمان مالر» توسط امیرحسین اکبری شالچی ترجمه شده است. این مترجم «زیر آفتاب» را هم ترجمه کرده که شامل 8 داستان کوتاه است. «آخرین سرزمین» رمان دیگر کلمان است که این مترجم بازگردانیاش را انجام داده است. هر سه کتاب توسط نشر روزگار منتشر شدهاند. شالچی پیش از این رمان «مسافر یک لنگه پا» اثر هرتا مولر را هم برای این ناشر ترجمه کرده است.
با برگشتن سر موضوع بررسی رمان «زمان مالر» به نظر میرسد بعد از سوررئالیسم و سیالیت ذهن، با به رسمیت شناختن مولفههای کمرنگ رئالیسم در این رمان که واقعا هم کمرنگ و رقیق هستند، باید آن را ملغمهای از رئالیسم، سوررئالیسم و سیالیت ذهن دانست. از منظر سیالیت ذهن، راوی دانای کل «زمان مالر» مانند راوی رمانی چون «خانم دلوی» سعی در کند و کاو عمیق در شخصیت مورد نظرش و به اصطلاح معروف حفر غارهای عمیق در دنیای درونی اوست که در حجم 128 صفحهای رمان، غارهای عمیقی هم حفر کرده است.
اما سوررئالیسم بودن، عنوانی اس که در ابتدای خوانش رمان، به ذهن میآید. چون مطلع و سرآغاز رمان با توصیفات و تعابیر سوررئالیسی همراه است. این تعابیر در خواب و رویای شخصیت اصلی یعنی داوید میگذرند. او صاحب رویا و تفکراتی مالیخولیایی است که مرز باریکی با واقعیت دارند و البته نویسنده در مقاطع و سطور بعدی، این مرزها را مشخص میکند و خواننده را اصطلاحا زیاد در خماری نمیگذارد. پس از جهتی میتوان این رمان را داخل در گروه رمانها مالیخولیایی هم دانست.
کلمان در این اثر فلسفه و فیزیک را در هم آمیخته و دغدغهها و درونیات مشوش یک نابغه را به تصویر کشیده است. این تصویر کردن وجهه غالبی نسبت به وجهه داستانی کار دارد و خواندن رمان را برای خوانندهای که صرفا به دنبال داستان باشد، دشوار میکند. «زمان مالر» رمان خوشخوانی نیست، اما چندان خستهکننده هم نیست. در مقاطعی از کار، کفه به نفع وجه داستانی پایین میرود و مخاطب میتواند نفسی بکشد، اما ناگهان دوباره حالت اسلوموشن یا صحنه آهسته بر ریتم کار غالب میشود و وارد تخیلات و مشاهدات داوید میشویم. در مقاطعی که راوی از کنشهای بیرونی و اطراف داوید میگوید، وجه داستانی کار تقویت میشود ولی هنگامی که راوی به درون شخصیت داوید میرود و از پنجره دید او مینگرد، زمان بسیار کند گذشته و کار کمی خستهکننده میشود.
«زمان مالر» میتواند برای فلسفهدانها و فیزیکدانها یا علاقهمندان این دو حیطه خواندنی باشد. چون دغدغه داوید مشخصا درباره زمان است و خواننده این دغدغه را به مدد روایت ذهنیات داوید از مناظر گوناگون فیزیکی و فلسفی بررسی میکند. البته ممکن است به نتیجه نرسد چون شاید به این مقولات علاقهای نداشته باشد. این اثر پایان بستهای هم دارد و از این حیث نمیتوان آن را یک رمان مدرن دانست. این رمان را نمیشود در یک مکتب جا داد. شروعش سوررئال، متن و بدنه میانیاش سیال ذهن و پایانش هم رئال است.
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