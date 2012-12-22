از دوران جوانی و نوجوانی بهره بگیرید/ لزوم توجه به تحصیل علم و معرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی، صبح شنبه در جمع دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهیده پروین روحی ضمن توصیه آنان به رعایت مسائل اخلاقی و تحکیم اعتقادات اظهار داشت: بهترین موقعیت برای کسب علم و طی کردن پله های کمال و معنویت، دوران نوجوانی و جوانی است که به هیچ عنوان جایگزین ندارد.

وی افزود: روحیه نشاط، امید و ایمان را در خود افزایش دهید و مطمئن باشید که آینده ای امیدوارکننده در پیش رو دارید.

پورقیومی تاکید کرد: حفظ عزت نفس و فراگیری احکام شرعی مورد نیاز خود را در اولویت قرار دهید.

وی ادامه داد: همواره ارتباط با خدا، توسل به اهل بیت (ع) و احترام به پدر و مادر و معلم را مدنظر قرار دهید که رعایت این مسائل کلیدهای طلایی موفقیت و خوشبختی است.

پورقیومی در ادامه این جلسه به سئوالات دانش آموزان پیرامون حجاب، قیامت، توبه، رابطه با جنس مخالف، توجه اولیا به فرزندان و ... پاسخ داد.