بررسی علت آتش سوزی در کارخانه رنگ / مرگ تلخ 2 پسر عمو در اتاقک نگهبانی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت یک بامداد روز جمعه وقوع یک آتش سوزی در مشهد به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله چند تیم از امدادگران راهی محل حادثه شده و در عملیات نفسگیر موفق به محل شعله های آتش شدند.

پس از اطفای حریق آتش نشانان با جسد دو نگهبان کارخانه در اتاقک نگهبانی روبرو شدند. دو قربانی که 19 و 23 سال سن داشتند با هم پسر عمو بوده و به دلیل حفاظ داشتن اتاقک نگهبانی موفق به فرار از مهلکه نشده بودند.

با اعلام موضوع به قاضی موحدی راد ، بازپرس جنایی مشهد او به تیمی از کارشناسان ماموریت داد با بررسی های تخصصی علت حادثه و مرگ دو پسر جوان را مشخص کنند.