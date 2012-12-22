گواهینامه مدیریت کیفیت بیمارستان تامین اجتماعی سنندج تمدید شد

کیهان امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سیستم های یکپارچه مدیریتی در برگیرنده گواهینامه های ISO 2008، ISO 9001، ISO 2004، ISO 2007، ISO 14001 و OHSAS 18001 است، اظهار داشت: تیم ممیزی سیستم مدیریت کیفیت با حضور در تمامی بخش های این بیمارستان، سامانه مدیریت کیفیت IMS این مرکز را تایید و برای یک دوره دیگر، گواهینامه مذکور را تمدید کردند.

وی افزود: با توجه به استقبال گسترده بیمه شدگان از خدمات بیمارستان تامین اجتماعی سنندج و ازدحام بخش های مختلف این مرکز، کارکنان این مجموعه موفق شدند با تلاش و پشتکار به برنامه های تدوین شده عمل کرده و خدمات استاندارد مناسبی را به مراجعان ارائه کنند.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی سنندج عمل بر مبنای خط مشی و توجه به بندهای استاندارد و اجرای آن در فرآیندهای کاری را سرلوحه فعالیت کارکنان این مرکز برشمرد.

امامی اظهار امیدواری کرد تا با افتتاح طرح های جدید توسعه ای در بیمارستان و تصحیح فضای فیزیکی و به کارگیری نیروهای مجرب، این بیمارستان بتواند در آینده ای نزدیک خدمات شایسته تری به بیمه شدگان ارائه کند.

4900 کودک دیواندره ای مورد آزمایش غربالگری چشم قرار گرفتند

فرماندار شهرستان دیواندره از مرکز پیشگیری از تنبلی چشم کودکان شش ماه تا شش سال شهر دیواندره بازدید کرد.

در این بازدید رئیس اداره بهزیستی شهرستان دیواندره گفت: تا کنون چهار هزار و 927 کودک در مرکز غربالگری چشم کودکان مورد معاینات پزشکی چشم قرار گرفته اند.

محمد عزیزی افزود: از این تعداد کودک، 380 نفر مشکوک تشخیص داده شده و برای معاینات بیشتر به پزشک متخصص چشم ارجاع داده شده است و برای 80 کودک نیز عینک طبی تجویز شده است.

وی ادامه داد: همچنین سه کودک برای بررسی های بیشتر به پزشک فوق تخصص چشم ارجاع داده شده و دو کودک نیز کاندید عمل جراحی چشم شده اند.

گفتنی است طرح مبارزه و پیشگیری از بیماری تنبلی چشم در کودکان شش ماه تا شش سال در شهر دیواندره از اول آبان ماه سال جاری تا پایان آذر ماه توسط اداره بهزیستی شهرستان در مناطق شهری و روستایی به اجرا در آمد.