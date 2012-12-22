حماسه 9 دی روزی ماندگار در تاریخ انقلاب و روز میثاق با ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی در جلسه برنامه ریزی نهم دی ماه سال 91 شهرستان بانه با بیان دستاوردها و پیامدهای این روز تاریخی، اظهار داشت: دشمنان قسم خورده نظام با شایعه جلوه دادن تقلب در انتخابات می خواستند به نظام مقدس اسلامی و باورهای دینی و انقلابی این ملت ضربه بزنند.

وی افزود: خوشبختانه مردم کشورمان با هوشیاری و بصیرتی که داشتند تمام توطئه ها و ترفندهای این افراد ساده لوح را نقش بر آب کردند و بار دیگر توطئه های دشمن را خنثی کردند.

بخشدار مرکزی بانه ادامه داد: اکنون وظیفه ماست که این روز حماسی و ماندگار را که در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسیده به نسل های آینده منتقل کنیم.

احمدی در ادامه اهداف، سیاست ها ، رویکردها و برنامه های هدف گذاری شده نهم دی ماه سال 91 را برای اعضای حاضر در جلسه تشریح کرد.

وی به بحث حوادث پس از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری در ایران اشاره کرد و گفت: حماسه 9 دی سال 88 با حضور میلیونی مردم مسلمان ایران حماسه به یاد ماندنی بود که در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و برگ زرینی دیگر بر افتخارات مردم غیور ایران اسلامی افزود.

امام جمعه بانه نیز در ادامه طی بیاناتی نهم دی ماه را روز بصیرت و آگاهی مردم ایران نسبت به توطئه دشمنان عنوان کرد و با تجلیل از این حرکت خود جوش ملی این روز عظیم را بیعت مجدد ملت ایران با رهبری و نمایش استحکام و اقتدار نظام اسلامی دانست.

ثبت واقعه 15 خرداد سال 63 بانه در سالنامه کشور

به منظور توسعه و بهسازی فضای پارک 15 خرداد شهر بانه نشستی با حضور فرماندار، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و تعدادی از مسئولین شهرستان بانه برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و به خصوص شهدای حادثه خونین 15 خرداد سال 63 بانه بر ترویج و انتقال ارزش های والای انقلاب به نسل سوم و جوان منطقه تاکید شد.

فرماندار شهرستان بانه خواستار ثبت واقعه 15 خرداد بانه در سالنامه کشور، احداث کانون دفاع مقدس و تسریع در عملیات ایحاد یادمان شهدا و جمع آوری دکل مخابراتی در محدوده پارک 15 خرداد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان کردستان نیز در این جلسه خواستار مساعدت مسئولین شهرستان بانه در تملک محدوده پارک 15 خرداد بنام بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس شد.

گفتنی است در 15 خرداد سال 1363 هواپیماهای دشمن بعثی عراق مراسم راهپیمایی مردم را که به مناسبت واقعه 15 خرداد سال 1342 برگزار شده بود به خاک و خون کشیدند که در این حادثه بیش از 600 نفر از شهروندان بانه ای به درجه رفیع شهادت نایل و تعداد کثیری از مردم مجروح شدند.

این حادثه نقطه اوجی در مبارزات مرزنشیان بانه ای در مقابل تهاجم دشمن بعثی بود.