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۲ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۷

سرهنگ کرمانی:

زمان حضور پلیس در صحنه تصادف در کرمان کاهش یافت

زمان حضور پلیس در صحنه تصادف در کرمان کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با تجهیز ایستگاه های راهور شهر کرمان به سیستم 110 حضور کارشناسان تصادفات در صحنه تصادف سه تا پنج دقیقه کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر کرمانی با اعلام این خبر گفت: راهنمایی و رانندگی مرکز استان دارای چهار ایستگاه است که با تدابیر ابلاغ شده، این ایستگاه ها به سیستم 110 مجهز شدند.

وی افزود: با تجهیز این ایستگاه ها، به محض تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110، خبر تصادف بدون هیچ گونه واسطه ای بصورت مستقیم به ایستگاه محل وقوع ارجاع داده می شود که قبلا این فرایند از 110 به مرکز پیام پلیس راهور و سپس به پاسگاه و بعد از آن به واحد گشت ابلاغ می شد.

جانشین پلیس راهور استان بیان کرد: از این پس و با اعمال این فرایند، زمان حضور پلیس در صحنه سه تا پنج دقیقه کاهش می یابد که کاهش اتلاف وقت رانندگان و رضایتمندی آنان را در پی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: زمان حضور پلیس در صحنه تصادف بر اساس زمان تماس، مسافت و ترافیک خیابان ها متغیر بوده و از تمامی همشهریان محترم درخواست می کنم جهت حضور هر چه سریعتر پلیس در صحنه های تصادف، آدرس محل وقوع را به صورت دقیق در اختیار مرکز فوریت های پلیس 110 قرار دهند.

 
کد مطلب 1772067

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