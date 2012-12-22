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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

منظری در گفتگو با مهر:

پاتوق مولفان در نمایشگاه کتاب گلستان راه اندازی می شود

پاتوق مولفان در نمایشگاه کتاب گلستان راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: پاتوق مولفان در هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان راه اندازی می شود.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پاتوق ویژه مولفان و نویسندگان استان است که در ایام برپایی نمایشگاه کتاب دایر می شود.

وی اظهار داشت: ایجاد ایستگاه مطالعه در محوطه نمایشگاه، معرفی ظرفیت های کتابخانه های عمومی استان، عضو گیری رایگان در ایام نمایشگاه، ایجاد فضای مجازی کتاب و نشریات از دیگر برنامه هاست.

وی عنوان کرد: همچنین در این دوره از نمایشگاه غرفه ای برای فعالیتهای فرهنگی فوق برنامه برای کودکان و نوجوانان ایجاد می شود.

منتظری گفت: ایجاد نمایشگاه کتاب ویژه کودکان و نوجوانان، حضور مستمر مربیان کانون در غرفه های قصه گویی قرآنی و ایستگاه نقاشی از جمله برنامه های کانون پرورش فکری در این دوره از نمایشگاه کتاب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: همچنین در این دوره از جشنواره، از کتابهای تازه منتشر شده در مورد ادبیات کودک و نوجوان استان با حضور مولفان و نویسندگان رونمایی می شود.

هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان از 6 دیماه در محل دائمی نمایگاه بین المللی گرگان دایر می شود.

کد مطلب 1772068

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