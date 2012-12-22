به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح امروز در جمع دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرای ابرکوه اظهار داشت: انتظار از دانش آموزان مستعد و با معنویت در این مدارس آن است که احساس حوزویت داشته باشید.

وی افزود: آموزشگاه صدرا باید محصلانی گلچین شده از بوستان اخلاق، فضیلت و کرامت داشته باشد.

حسینی خطاب یه دانش آموزان گفت: باید چند نکته را سرلوحه شعار و عملتان قرار دهیدکه نماز سه نوبت در اول وقت، حسن سلوک رفتاری و خوش برخوردی با والدین، معلمان، همکلاسی و بستگان است و در بحث آینده نگری نیز جدیت داشته باشید.

وی یادآور شد: با تلاش و خوب درس خواندن و امتیاز بالا داشتن سرنوشت موفقی را برای آینده خود و کشور رقم بزنید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه نیز ضمن تقدیر از حمایت های همه جانبه امام جمعه از فعالیت های این اداره و آموزشگاه های صدرا، بخشی از مشکلات و مسائل مربوط به این واحدهای آموزشی را برشمرد.

مدیر آموزشگاه صدرای پسرانه نیز در سخنان کوتاهی مسائل فرهنگی، پرورشی و آموزشی این دبیرستان را تشریح کرد.

ابوالفضل قاری زاده گفت: هدف این آموزشگاه تربیت نسل آشنا به دین و متعهد به آن است.

در شهرستان ابرکوه دبیرستان های دخترانه و پسرانه صدرا با 115 دانش آموز به فعالیت مشغول است.