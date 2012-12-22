مداح و روحانی خوب باعث جذب جوانان به هیئت می شود

محمدرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت الیگودرزیها از سال 1374 شبهای پنجشنبه به صورت دوره ای در خانه ها می گشت و روزهای دهه اول ماه محرم در زمینی چادر می زدیم و عزاداری می کردیم تا سال 1380 که یک خیر نیکوکار شهرک مدرس که اصلیت لر دارد و از خانی های شهرک است، زمینی را به این هیئت داد که آنجا تبدیل به حسینیه چهارده معصوم(ع) الیگودرزیها شد و از سال 84 به بعد در این حسینیه عزاداری می شود.

وی بیان داشت: اکنون این حسینیه به صورت هیئت امنایی اداره می شود که بنده مسئول حسینیه هستم و چهار نفر دیگر به عنوان هیئت امنا فعالیت دارند؛ تقریباً در سال 1374که این هیئت تأسیس شد، پنج نفر دیگر به نامهای علیرضا مسلمی، عیدی مسلمی، عزت الله رحمانی، تقی حبیبی و حاج صفر صادقی جزو این هیئت امنا بودند.

از هر روستای الیگودرز حدود 10 نفر عضو این حسینیه شدند

مسئول حسینیه چهارده معصوم(ع) الیگودرزیهای مقیم شهرک مدرس ورامین ادامه داد: از هر روستای الیگودرز حدود 10 نفر عضو این حسینیه شدند؛ بعد از اینکه زمین برای ساخت داده شد، هیئت امنا عوض شد و بعد از رأی گیری، بنده، حاج علی برمزیان، ابراهیم نظری، علی سرلک و ولی زارع انتخاب شدیم که ولی زارع و علی سرلک دیگر نیامدند و کلاً مسئولیت بر گردن بنده و حاج علی برمزیان افتاد، ابراهیم نظری هم پیرمرد و ریش سفید جمع است که عملا فعالیت خاصی ندارد؛ محمود حیدری نیز به جای آن دو نفری که نیامدند به جمع این هئیت پیوست که واقعاً فرد فعالی است و برای حسینیه زحمت می کشد.

وی در خصوص ایده تشکیل این هیئت، گفت: در شهرک مدرس نزدیک به 50 تا 60 خانوار و شاید بیشتر، الیگودرزی هستند که تصمیم گرفته شد برای این افراد یک حسینیه تأسیس شود و چند نفری باعث و بانی این هیئت شدند.

این حسینیه در سال 80 با کمک 60 عضو تأسیس شد

نظری اضافه کرد: این حسینیه در سال 80 با کمک 60 عضو ثابت تأسیس شد که با این اعضا در سال 80 جلسه گذاشته شد تا این زمین ساخته شود و از کمک همان 60 نفر که هر کدام ماهانه پنج تا شش هزار تومان کمک می کردند، این حسینیه تأسیس شد.

وی یادآور شد: تقریباً در سال 85 و 86 این حسینیه تکمیل شد و تا کنون در آن عزاداری می شود که عزاداری از اول محرم شروع می شود و از ششم ماه محرم به بعد، هیئت بیرون می رود و هر کس نذری دارد، ادا می کند.

این مداح اهل بیت(ع) افزود: از 60 نفری که عضو ثابت این حسینیه هستند نزدیک به 15 نفر آنها در ایام محرم گوسفند نذری دارند و هیئت به رسم لرها در مقابل خانه آنها دعا می خواند و بعد از کشتن گوسفند، گوسفند را به هیئت می دهند؛ در روزها و شبهای تاسوعا و عاشورا نیز هیئت از شهرک به امامزاده طاهر(ع) خیرآباد ورامین می رود.

"خَرِّه گِل" لرها در ورامین

وی تصریح کرد: لرها رسمی دارند که یک حوض بزرگ درست می کنند و "خَرِّه گِل" درست می کنند و با لباس در آن می روند ولی این هیئت، چون جلب توجه می شود این کار را انجام نمی دهند و فقط بر روی شانه و سرهاشان گل و خَرِّه می زنند و این گل زدن را به خاطر علاقه زیاد به امام حسین(ع) انجام می دهند؛ بعضی از ضرب المثلها مانند "خاک عالم بر سرم" است که این گل، حالت آن خاک را دارد و به خاطر علاقه زیادی که فرد به امام(ع) دارد، خود را خَرِّه مالی" گل مالی" می کند.

هیئت چهارده معصوم(ع) منحصر به الیگودرزیها نیست

نظری در خصوص تعامل هیئت با بومیهای شهرک مدرس گفت: مداح لر در این هیئت هست که نوحه های لری می خواند و افراد غیر لر مانند ترکها و بعضی از اهالی شهرک به این هیئت می آیند و این هیئت منحصر به خود الیگودرزیها نیست؛ شاید نزدیک 10 درصد افراد دیگر به این هیئت بیایند و مابقی همان 60 نفر هستند که هر کدام خانواده شان سه یا چهار نفر است که نزدیک به 250 نفر می شود.

وی ادامه داد: تقریباً 50 درصد از افرادی که به هیئت می آیند، جوان هستند و 50 درصد آن افراد مسن و چون همه مهاجر هستند بیشتر این افراد بنا بوده و به دلیل نبود شغل در منطقه الیگودرز به اینجا مهاجرت کرده اند و اینجا با هم آشنا شده اند.

مسئول حسینیه چهارده معصوم(ع) الیگودرزیهای مقیم شهرک مدرس ورامین عنوان کرد: متراژ حسینیه 200 مترمربع است که در ماه محرم و صفر مملو از عزاداران حسینی می شود و در ایام دیگر، ظهر و عصر حسینیه باز است و هر کس دوست داشته باشد در آنجا نماز می خواند ولی امام جماعت نداریم چون این افراد قشر زحمتکشی هستند که شش صبح می روند و 9 شب از تهران می آیند و طوری نیست که نیاز به امام جماعت باشد.

نظری یادآور شد: در ایام ماه مبارک رمضان این حسینیه فعال است و در 28 صفر، هیئت چهارده معصوم(ع) دسته عزاداری به خارج حسینیه می برد؛ عزاداری از اول دهه محرم در این هیئت شروع می شود و تا پنجم، ششم دهه دوم ادامه دارد که روز سوم شهادت امام حسین(ع) اعتقاد داریم که باید خرج دهیم و عزاداری کنیم؛ مراسم شبیه خوانی نیز در این هیئت داریم که از شب ششم محرم شروع می شود.

می خواهیم اصالت لر بودن خود را حفظ کنیم

وی راجع به نوحه ها و سبک نوحه های لری اظهار داشت: افتخار می کنیم که لر هستیم و دوست داریم برای هیئت بیشتر مداحانی که می آوریم لر باشند و به آنها می گوییم با زبان محلی خودمان نوحه بخوانند و در کنار آن نوحه فارسی بخوانند چون این 60 نفری که عضو ثابت هستند و افراد دیگری که می آیند فارس هم هستند.

نظری ادامه داد: لر بودن افتخار است و افتخار می کنیم که آنها می گویند مداح، فارسی هم بخواند و به خاطر آنها نیز مداح کمی نوحه فارسی می خواند ولی هدف این است که اصالت لر بودن خود را حفظ کنیم.

مسئول حسینیه چهارده معصوم(ع) الیگودرزیهای مقیم شهرک مدرس ورامین چند بیت از نوحه های لری که در این حسینیه خوانده می شود را نیز قرائت کرد:

مو غمسار کور حیدرم/ شور حسینی زیه و سرم

یا رب ز داغ علی اکبرم/ کی خین باریه ز چشم تَرم

دلاور عباس شیر میدو/ ورس ای عباس که روز جَنگَ

ورس ای عباس همه کسونم/ ورس ای عباس که روز جَنگَ

هدف از تشکیل هیئت چهارده معصوم(ع) آشنایی بیشتر جوانان با احکام است

وی در رابطه با هدف از تشکیل هیئت چهارده معصوم(ع) بیان داشت: بیشتر هدف هیئت این است که جوانان جمع شوند و از طریق سخنرانی که هیئت دارد، از احکام شرعی، ماه محرم و اهداف قیام عاشورا آگاه شوند؛جوانان امروزی بسیاری از مسائل را نمی دانند و اگر روحانی به هیئت می آید، بیشتر در رابطه با احکام صحبت می کند و کاری به سیاست ندارد تا جوانان بیشتر با این مسائل ریشه ای آشنا شوند.

این مداح اهل بیت(ع) افزود: هدف از تشکیل هیئت این بوده که افرادی که مهاجر هستند دور هم جمع شوند و یکدیگر را بشناسند و به خاطر امام حسین(ع)، راه با صلابت امام(ع) را زنده نگه دارند.

مداح و روحانی خوب باعث جذب جوانان به هیئت می شود

نظری در خصوص راهکارهای جذب جوانان به هیئت تأکید کرد: بهترین راه برای جذب جوانان به هیئت به مداح و روحانی بر می گردد و بهترین راه جذب جوانان، مداح و روحانی خوب، خوش صحبت و خوش فکر است؛ شب هفتم محرم بود که امام جمعه خیرآباد به هیئت آمد و سخنرانی کرد که همه تعجب کردند و واقعاً دلچسب بود.

وی ادامه داد: حسینیه آن چنان درآمدی ندارد که بخواهد چهار، پنج میلیون برای مداح و روحانی بدهد، روحانی برای حسینیه از سازمان تبلیغات می آوریم و بعد از دهه مقداری به او دستمزد می دهیم و خود او مبلغی را تعیین نمی کند ولی اگر بخواهیم مداح و روحانی بهتری بیاوریم، آنان توقع بیشتری دارند و هیئت آن چنان درآمدی ندارد که بخواهیم جوابگوی این افراد باشیم.

مسئول حسینیه چهارده معصوم(ع) الیگودرزیهای مقیم شهرک مدرس ورامین تصریح کرد: در این حسینیه کلاسهای آموزش قرآن، هفته ای سه روز ویژه بانوان برگزار می شود که بسیاری از خانمها در این حسینیه قرآن خواندن را یاد گرفتند و برای این کلاسهای قرآن استاد از سازمان تبلیغات می آید.

هیئت تمام امکانات را از طریق اعضا تأمین کرده است

وی در رابطه با مشکلات حسینیه گفت: مشکلات زیادی نداریم، چون حسینیه تکمیل شده و احتیاج به کمک خاصی نیست؛ این هیئت تمام امکانات را از طریق اعضا تأمین کرد و هیچ سازمانی کمک نکرده است، حسینیه زیر نظر اداره اوقاف و امور خیریه است ولی کارها و فعالیتهای حسینیه را خود هیئت امنا انجام می دهند و اوقاف هیچ کمکی نکرده است.

نظری اضافه کرد: وقتی به دنبال امتیاز آب و برق و گاز برای حسینیه رفتیم، کمکی نکردند و گفتند می توانیم به مسجد امتیاز برق، گاز و آب بدهیم ولی به حسینیه نه و فقط امتیاز گاز را رایگان به حسینیه داده اند ولی برق و آب را خود هیئت امنا تأمین کردند.

وی بیان داشت: برای اداره برق نامه از اداره اوقاف گرفتیم و در آنجا بخشنامه ای نشان دادند که تا چند سال قبل، تخفیف به حسینیه ها تعلق می گرفته ولی اکنون تخفیفی تعلق نمی گیرد و فقط به مساجد تعلق می گیرد؛ اداره آب نیز قیمت بالایی برای امتیاز گفت که منصرف شدیم و وقتی دوباره رفتیم و نزدیک به چهار میلیون مبلغ امتیاز آب شد که گفتند چون حسینیه است، کمی تخفیف می دهند.

این مداح اهل بیت(ع) افزود: اداره برق تخفیف که نداد، هیچ؛ گفت پول کابل اضافه را هم باید بدهید و چون از چراغ برق تا 16 متر اداره می تواند کابل دهد، پول پنج متر اضافه را گرفتند؛ یک زمان کوچه حسینیه خاکی بود که شهردار را دعوت کردیم و از نزدیک کوچه را دیدند که عبدالعلی قاسمپور(شهردار وقت ورامین) از نزدیک آمد و دستور داد که مشکلات حل شود.

گفتگو: علیرضا مهدی زاده