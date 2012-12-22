75 میلیارد دلار صادرات در سال آینده محقق خواهد شد

فتح الله کرمانشاهی در حاشیه مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: علیرغم تحریم های اعمال شده، وضع صادرات امید بخش است و در حال حاضر در کنار صادر کنندگان خواهیم بود و به سمتی حرکت خواهیم کرد که مشکلات را مرتفع کنیم.

وی افزود: محدودیتها و مشکلات موجود مشکلات بازدارنده صادرات نیست و اقلامی که به عنوان ممنوعیت یا محدودیت از آنها یاد شده اقلام یا مواد اولیه خام نیست که باید در خدمت تولید باشد و به سمتی حرکت می کنیم تا ضمن ایجاد اشتغال، ارزش افزوده را در کشور داشته باشیم.

کرمانشاهی تصریح کرد: در سال حمایت از تولید لازم است با حمایت های جدی از بخش صادرات غیرنفتی به رونق کار و تولید کمک کنیم و برنامه ای که برای آینده صادرات غیرنفتی پیش بینی شده به گونه ای خواهد بود تا میزان صادرات با واردات کشور برابر شود و در آینده شاهد تراز مثبت تجاری کشور بدون احتساب نفت باشیم.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر تراز تجاری کشور مثبت است و با توجه به مشکلاتی که دشمنان برای ما ایجاد کرده اند به همدلی و همراهی بیشتری نیاز داریم که امیدواریم با تعامل جدی بخش خصوصی، صادرکنندگان و تشکلهای اتاقهای بازرگانی بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

معاون سازمان توسعه و تجارت خارجی کشور یادآورشد: در قانون برنامه پنجم پیش بینی شده که برای سال جاری 50 میلیارد دلار صادرات محقق شود که خوشبختانه در هشت ماهه امسال نیز 28 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است.

وی گفت: برای سال آینده نیز صادرات 75 میلیارد دلاری توسط کارگروه توسعه صادرات پیش بینی شده که برای سال جاری در قانون برنامه پنجم 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

معاون سازمان توسعه و تجارت خارجی کشور، قزوین را از استان‌های پیشرو در حوزه‌ صادرات برشمرد و افزود: صادرات موضوعی فرابخشی و فرادستگاهی است و با تعامل و همدلی سایر دستگاه‌ها رونق پیدا می کند.

وی با اشاره به تدوین سند ملی راهبرد صادرات تصریح کرد: این سند با هدف مدیریت صادرات کالاهای کشور تدوین شده و در آن تقسیم کار ملی صورت گرفته و وظایف سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌ صادرات مشخص شده و به دنبال آن هستیم که با رصد کردن و مدیریت موضوعات حوزه‌ صادرات، همانگونه که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در حوزه‌ صادرات غیرنفتی با افزایش روبرو بوده‌ایم پس از این نیز در حوزه‌ صادرات غیرنفتی رشد قابل توجهی را شاهد باشیم.

مبادلات تجاری ایران با 150 کشور خارجی

کرمانشاهی بیان کرد: در حال حاضر ایران با بیش از 150 کشور مراوده تجاری دارد و با بیش از 95 کشور نیز تراز تجاری مثبت است.

وی افزود: میزان صادرات کشور در هشت ماهه‌ امسال 28 میلیارد دلار و میزان واردات نیز 37 میلیارد دلار است.

این مسئول کسری تراز تجاری کشور، بدون احتساب نفت را در سال گذشته 11 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این کسری در سال جاری 9 میلیارد دلار است که خوشبختانه کسری تراز تجاری کشور در 9 ماهه گذشته و در مقایسه‌ با مدت مشابه در سال گذشته 16 درصد بهبود یافته که این امر در حوزه‌ اقتصادی و صادراتی تغییر چشمگیری به شمار می‌رود.

توسعه مناسبات تجاری و اعزام هیئت به خارج

کرمانشاهی با تاکید بر برقراری روابط با سایر کشورهای مسلمان تصریح کرد: در حال حاضر با وجود مشکلات متعدد، کشورهای آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی، بازارهای پیرامون حوزه‌ی کشورهای CIS بازار هدف صادرات ما هستند و با کشورهایی که در آنها فعل و انفعالاتی ایجاد شده همچون کشور مصر روابط خوبی داریم، ولی باید سعی کنیم روابط تجاری کشور را توسعه دهیم.

وی گفت: بدون شک اعزام هیئت‌های تجاری و دعوت از آنها، حضور بازرگانان کشور در نمایشگاه‌های بین ‌المللی اختصاصی که در واقع دیده ‌بان تجاری کشور محسوب می‌ شوند می ‌تواند در توسعه‌ روابط تجاری و اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.